CHP'den YSK'ya eleştiri

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) skandal bir kararla halk iradesinin sandığa yansımasını engellediğini savundu.

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu "Kanunda açıkça yazmasına ve daha önce verdiği kararın aksine mühürsüz zarf ve oyların kabul edilmesi yönünde karar vermesi tam bir skandaldır. Yüksek Seçim Kurulu kanuna aykırı karar alamaz. Aldığı kararlar hem hukuken hem de siyasten tartışmalı hale gelir ve gelmiştir" dedi.

Yerel seçimlerde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın 2014 seçimlerinde yaptıkları tüm itirazları reddeden dönemin YSK üyesi Hakkı Manav'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'na yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atandığını savunan Nurlu, "Bu ödüllendirme, bugünkü YSK kararlarının nasıl alındığını, dönen dolapları da ortaya koymaktadır.

Hukuksuzluğu savunmaya çalışan YSK başkanına ve üyelerine verilen sözler elbette ileride açığa çıkacaktır" dedi.

HABER MERKEZİ