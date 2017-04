CHP'den YSK'ya eleştiri CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bu anayasa değişikliği her gündeme geldiğinde, YSK başkanı ve 9 üyenin aldığı kararlar konuşulacaktır. Anlaşılan o ki herhalde YSK'nın 10 üyesi, 'itaat et, rahat et' anlayışına teslim olmuşlar" dedi.

21 Nisan 2017 Cuma