Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP'den YSK'ya eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bu anayasa değişikliği her gündeme geldiğinde, YSK başkanı ve 9 üyenin aldığı kararlar konuşulacaktır. Anlaşılan o ki herhalde YSK'nın 10 üyesi, 'itaat et, rahat et' anlayışına teslim olmuşlar" dedi.

Bu haber kez okundu.

CHP'den YSK'ya eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasıyla ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

Bu tartışmaların sadece Türkiye gündemiyle sınırlı olmadığını, uluslararası gündemin de konu başlıklarından birini oluşturduğunu aktaran Bingöl, YSK'nın hem oy verme işlemi sırasında hem de sonrasında bir dizi hukuksuzluğa, kanunsuzluğa imza attığını savundu.

YSK'ın mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararını 20-30 dakikalık toplantının ardından verirken, 3 siyasi partinin iptal başvurusuna ilişkin toplantının ise 7 saat sürdüğünü belirten Bingöl, "Demek ki 16 Nisan'da alınan kararlar maddi temeli olmayan, kanun tanımazlığın ürünüdür. YSK kanun yapma organı değildir ama maalesef 16 Nisan'da kanunu hiçe sayarak, seçime gölge düşürmenin ötesinde, seçimin meşruiyetini tartıştıracak bir noktaya taşımıştır" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
CHPYSKMühürsüz Pusula
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100