CHP'den YSK'ya eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasıyla ilgili tartışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

Bu tartışmaların sadece Türkiye gündemiyle sınırlı olmadığını, uluslararası gündemin de konu başlıklarından birini oluşturduğunu aktaran Bingöl, YSK'nın hem oy verme işlemi sırasında hem de sonrasında bir dizi hukuksuzluğa, kanunsuzluğa imza attığını savundu.

YSK'ın mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararını 20-30 dakikalık toplantının ardından verirken, 3 siyasi partinin iptal başvurusuna ilişkin toplantının ise 7 saat sürdüğünü belirten Bingöl, "Demek ki 16 Nisan'da alınan kararlar maddi temeli olmayan, kanun tanımazlığın ürünüdür. YSK kanun yapma organı değildir ama maalesef 16 Nisan'da kanunu hiçe sayarak, seçime gölge düşürmenin ötesinde, seçimin meşruiyetini tartıştıracak bir noktaya taşımıştır" diye konuştu.

HABER MERKEZİ