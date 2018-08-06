CHP, idam cezasına karşı

Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nın, 'halkın seçtiği temsilcilerin onayına sunulmadan, herhangi bir eleştiriye, üzerinde müzakereye, verilen vaatlere uygun olup olmadığına bakılmaksızın bir basın toplantısı yaklaşımı' ile açıklandığını ifade etti.

İcraat programında mükerrerlikler olduğunu dile getiren Özel, geçiş sürecinin temel aşamalarının tamamlanması ile 2019-2023 stratejik planının hazırlanması maddelerinin 22 kez yazılarak 44 madde icat edildiğini savundu.

HABER MERKEZİ