CHP, KHK'ları AYM'ye götürüyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesi, alt yapı hazırlama maddesidir" dedi.

Son yayımlanan KHK'nın Türkiye'de devleti ve toplumu militarize etme anlayışının açık işareti olduğunu vurgulayan Tezcan şunları söyledi: "Bu OHAL KHK'ları Türkiye'de devleti ve toplumu militarize eden anlayışın çok açık işaretidir. Toplum ve devlet militarize ediliyor. Bu KHK'ların en çok tartışılan maddesi 121. Maddesi. 696 Sayılı KHK'nın 121. maddesi... Yani bir cezasızlık hükmü içeren madde. Diyor ki: 'Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakmaksızın veya resmi bir görevi yerine getirip getirilmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlere katılan kişiler hakkında 1. madde hükümleri uygulanır'. Hiçbir hukuk devletinde, bırakın hukuk devletini ciddi devlette olmaması gereken bir şey. Nerede olur böyle bir madde? Faşist, militer devletlerde, paramiliter güçlerle sivilleri korkutmak amacı güden devletlerde. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesi, alt yapı hazırlama maddesidir. 'Niyetimiz bu değildi' diyorlar, değilse doğru ifade edecek şeyler yazın. Kimse müneccim değil, sizin ne dediğinizi anlaması için kimsenin müneccim olması gerekmiyor. Bu hüküm bir örtülü af getirmektedir. Geçmişte böyle suç işlemiş olanları 'ben affediyorum' diyor."

Tezcan, CHP olarak KHK'ları anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini de açıkladı.

HABER MERKEZİ