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CHP'li Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan, beyin kanaması geçirdi ve ameliyata alındı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:36
CHP'li Bircan beyin kanaması geçirdi

Muharrem İnce'ye yakınlığı ile tanınan Bircan, delegelerle görüşme amacıyla Iğdır'a gitti.

Kentte çalışmalarını sürdüren Bircan'ın aniden fenalaşması üzerine Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bircan, ameliyata alındı. Olayın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdi.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a helikopterle alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi. CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ ise Bircan'ın Iğdır'a Pazar akşamı geldiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Sohbet ettik ve ben yanından ayrıldım o otele geçti. Sabah 10.55'te aradılar 'milletvekilimizin durumu ciddi' dediler, geldiğimde ambulans gelmişti hemen hastaneye kaldırdık. Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmiş. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız hemen ameliyata aldı, kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi."

CHP'de geçen günlerde 129 milletvekili, kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılmasına ilişkin bildirge imzalamış ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu bildirgeye 12 milletvekili imza vermemişti.

Edirne Milletvekili Erdin Bircan da imza vermeyen 12 isim arasında bulunuyordu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CHPErdin Bircan
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