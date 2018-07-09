Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99253
ALTIN
185.453
DOLAR
4.5727
STERLİN
6.0582
EURO
5.3704

CHP Marmaris'te yönetim düştü

Muğla'da CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetiminden 9 üye istifa etti

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:30
CHP Marmaris'te yönetim düştü

İlçe Sekreteri Tolga Akbay, 9 asil, 5 yedek üyenin istifasıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında, ilçe yönetiminin 15 kişiden oluştuğunu belirtti. Yönetimden 9 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akbay, "5 yedek üyemiz de asil üyeler gibi noterden istifasını verdi. Bunun sonucunda ilçe yönetimi düştü.

İl başkanlığının 5 kişilik kayyum atamasını bekliyoruz" dedi. Akbay, İlçe Başkanı Acar Ünlü ile yönetimin yaşadığı sıkıntılardan dolayı istifaların yaşandığını öne sürdü.

Son Güncelleme: 09.07.2018 17:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İcmal genci yaz kampında
İcmal genci yaz kampında
6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Giresun’dan acı haber: 1 şehit  
Giresun’dan acı haber: 1 şehit  
Bolivya, Türkiye'de büyükelçilik açacak
Bolivya, Türkiye'de büyükelçilik açacak
Antalya'da katip adayı kuyruğu
Antalya'da katip adayı kuyruğu
Son dakika... Türkiye'de yeni dönem
Son dakika... Türkiye'de yeni dönem
Son dakika... Yeni bir KHK daha
Son dakika... Yeni bir KHK daha
Ağır ihmal, büyük facia: 24 ölü
Ağır ihmal, büyük facia: 24 ölü
Tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
Tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim