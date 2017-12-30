CHP Milletvekili M. Hüsnü Bozkurt: Gerçek Atatürk'ü Haydar Baş anlatıyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Bilgi, CHP Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada CHP İl Başkanı Mehmet Ali Ünal ve Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ile görüşen Bilgi, muhataplarına BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeni kitabı ‘Hoş Geldin Atatürk'ü hediye etti.

BTP Lideri’nin kitabını daha önceden edinerek okumaya başladığını ifade eden Konya Milletvekili Bozkurt Prof. Dr. Haydar Baş'ın kitapta anlattığı Mustafa Kemal'e 80 milyonun sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bozkurt, şunları söyledi: “Türkiye, sınırları İngiliz emperyalistlerin harita üzerinde çizildiği bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti bize şehitlerin emanetidir. Dolayısıyla hangi partiye oy verirse versin 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının Haydar Baş Hoca’nın bu kitabında özellikle vurguladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğine, tarihteki rolüne, bu ülke için, bu millet için yaptıklarına sahip çıkması gerekir. Bugün ülkemizin bu coğrafyada varlık ve beka sorunu varsa bu maalesef Atatürk'ün tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti hedefinden sapmamızdan olmuştur."

Haydar Baş, gerçek Atatürk'ü anlatıyor

BTP Genel Başkanı’nın Hoş Geldin Atatürk kitabını okumaya başladığını ifade eden Bozkurt şunları söyledi: "Ben bu kitabı okuyorum, daha tam bitmedi ama gördüğüm şudur: Haydar Baş Hoca, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize yanlış tanıtıldığını, din düşmanı bir deccal olarak tanıtılmak gibi bir aymazlığa düşüldüğünü, annesi Zübeyde annemizin çok af edersiniz namusu ile ilgili hayasızca laflar edildiğini yazıyor."

İslam dünyasının gerçek İslam'a ihtiyacı var

Kitapta yıllardır anlatılandan çok farklı bir Atatürk profili ortaya konduğunu ifade eden Bozkurt, "Haydar Baş Atatürk'ün daha 7-8 yaşında hafız olduğunu, Kuran'daki İslam'ı en iyi bilenlerden biri olduğunu, Kuran'daki gerçek İslam'ın da bugün Türkiye'nin ve İslam dünyasının gerçek ihtiyacı olduğunu belirtiyor” şeklinde konuştu.

"İngiliz ya da Amerikan emperyalizminin uydurduğu değil Allah'ın Kuran ile vahyettiği İslam Türkiye'nin gerçek ihtiyacıdır" diyen Bozkurt, şu ifadeleri de kullandı: "Bunu da bu ülkeye halkımızın anlayabildiği dilde cebinden parasını vererek Elmalılı Hamdi Yazır'a Kur'an tercümesini İslam dünyasında ilk defa, bin yıllık Müslüman olan Türk milletine Kuran'ı kendi dilinden anlama fırsatı veren adamın adı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben bu anlamda ziyaretinizden mutluluğumu arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Haydar Baş Hoca’ya saygılarımızı, selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum. Kitabını getirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum."