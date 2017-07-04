Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP referandumu AİHM’e götürüyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'şaibeli' dediği referandumla ilgili AİHM'e başvuru dilekçesini Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününe başlarken imzaladı

Bu haber kez okundu.

CHP referandumu AİHM’e götürüyor

Adalet Yürüyüşü'nün 20'nci gününe başlamadan önce basın toplantısı düzenleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında, referandumda yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru dilekçesini imzaladı.

YSK'nin aldığı karar nedeniyle referandumun gayri meşru hale geldğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na bu gün gönderilecek AİHM dilekçesini, Bülent Tezcan getirdi.

Yürüyüşe başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Dün çok sıcaktı, bugün daha iyi bir atmosferde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik, mezarlarında dua okuduk. Adalet Yürüyüşümüzü yapıyoruz, bu artık toplumun her kesimi tarafından hissediliyor. 20 Temmuz'dan sonra Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Diyanet'ten MİT'e kadar, BDDK'dan, bakanlıklara kadar her şey bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Bu yürüyüşün bir anlamı da, biz kendi ülkemizde düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz bir duruma gelmiş olması. Siyasi iktidarın bu yüzden bizim yürüyüşümüze kulak kabartması, dikkatle izlemesi en temel arzularımdan birisidir" dedi.

HABER MERKEZİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
20DilekçeCHP Lideri KılıçdaroğluCHP Referandumu AİHM’e Götürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100