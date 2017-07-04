CHP referandumu AİHM’e götürüyor

Adalet Yürüyüşü'nün 20'nci gününe başlamadan önce basın toplantısı düzenleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında, referandumda yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru dilekçesini imzaladı.

YSK'nin aldığı karar nedeniyle referandumun gayri meşru hale geldğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na bu gün gönderilecek AİHM dilekçesini, Bülent Tezcan getirdi.

Yürüyüşe başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Dün çok sıcaktı, bugün daha iyi bir atmosferde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik, mezarlarında dua okuduk. Adalet Yürüyüşümüzü yapıyoruz, bu artık toplumun her kesimi tarafından hissediliyor. 20 Temmuz'dan sonra Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Diyanet'ten MİT'e kadar, BDDK'dan, bakanlıklara kadar her şey bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Bu yürüyüşün bir anlamı da, biz kendi ülkemizde düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz bir duruma gelmiş olması. Siyasi iktidarın bu yüzden bizim yürüyüşümüze kulak kabartması, dikkatle izlemesi en temel arzularımdan birisidir" dedi.

HABER MERKEZİ