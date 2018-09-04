CHP 'şarbon vakaları'nı Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Et ve Balık Kurumunun Brezilya'dan ithal ettiği etlerde şarbon basili saptandığı ve 4 bin hayvandan oluşan bir sürünün karantinaya alındığı yönündeki haberlerin basına yansıdığı hatırlatıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de şarbon vakası görüldüğü belirtilen önergenin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Şarbon, deli dana hastalığıyla birlikte Türkiye'de hayvanlar arasında en sık görülen hastalıklardan birisidir. Dünya Sağlık Örgütüne göre, Türkiye şarbonlu vakaların en çok görüldüğü ülkelerin başında gelmektedir."

Önergede Türkiye'ye son 1 yılda canlı hayvan ithalatlarında toplam kaç canlı hayvanda şarbon tespit edildiğinin kamuoyuna açıklanması ve piyasaya hastalıklı et süren firmalar varsa bahse konu firmalara hangi tür cezai işlemler yapılacağının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

HABER MERKEZİ