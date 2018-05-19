YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) teşkilatları adına BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı tarafından ‘CHP seçmenine açık mektup’ başlığıyla yazılı bir açıklama yapıldı. Kayacı, "CHP’li Mehmet Bekaroğlu tarafından kendilerine iletilen ‘Millet İttifakı’nda yer alın talebine olumlu cevap vermelerine rağmen ittifaka alınmadıklarını söyledi. BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı tarafından keleme alınan ‘CHP seçmenine açık mektup’ başlıklı yazıda şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin kader seçimi olarak nitelendirilen 24 Haziran seçimlerinde liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş, bir siyasi olarak elbette ülkenin geleceğinde, birliğinde, dirliğinde ve ekonomik darboğazdan kurtulmasında katkı sunmak istemektedir. Bu sebeple CHP'li Mehmet Bekaroğlu aracılığı ile yapılan “Millet İttifakı’nda yer alın’ teklifini kabul etmiştir.

Ne hazin bir tecelli ki, CHP cenahından ikinci kez aynı oyuna getiriliyoruz.

Esasen oyuna getirilen bizler veya Bağımsız Türkiye Partisi değil; aslında CHP tabanı, meclisi üyeleri ve belki de vekilleri, vatanperver yurttaşlar.

Zira bir aya yaklaşan süredir kadromuz ile beraber Millet İttifakı için yapılan teklife ilk anda verdiğimiz ‘evet’ cevabının CHP cenahında karşılık bulmasını bekliyoruz.

Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin tabanından, Parti Meclisi üyelerinden, yöneticilerinden ve önemli kanaat önderlerinden sosyal medya aracılığı ile parti listelerinde yer bulmamız noktasında büyük destek gördük. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ederiz.

‘CHP’liler Prof. Baş’ı aralarında istiyor’

Atatürk’ün CHP'si, milliyetçi, vatanperver, Cumhuriyetin ilkelerine bağlı ve korumakta kararlı Bağımsız Türkiye Partisi liderini aralarında görmek isteyen vatanseverlerle dolu…

Aynı Atatürk'ün CHP'si, ilkelerini hayata geçirebilmek için yıllardır iktidar olmaya çabalarken…

Ve bugün bir oya bile muhtaçken…

100 bin oyu ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni ısrarla reddetmektedir.

Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'nda yer bulmuş Saadet Partisi'nden, Demokrat Parti'den veya İYİ Parti'den daha sağlam bir güç aslında, gören göze…

AKP-MHP-BBP bloğuna karşı oluştuğu iddia edilen Millet İttifakı'na, bizlerin davet edilmesinin, “tüm siyasi partilerin bir araya gelmesi” maksadıyla olduğu Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanları ile sabittir.

‘Hangi menfaat birliğe engel oluyor’

Bağımsız Türkiye Partisi olarak, 100 bin oyumuz ile desteğe hazırken,

Türkiye'nin tamamında yer alan teşkilatlarımız ile çalışmaya varken, hangi güçler veya nasıl bir menfaat, CHP'nin parti menfaatinin önüne geçerek bizleri bu ittifakta yer almaktan alıkoyuyor?

Ya da daha açık soralım, CHP seçmeninden, teşkilattan, vekillerden gizlenen hangi menfaat, parti ve millet menfaatinin üstündedir?

Bu alınan bir para mıdır? Vaat edilen bir makam mıdır?

Durumu bu noktaya taşıyanlar derhal işe müdahil olsun, Bağımsız Türkiye Partisi milletin istediği yere taşınsın diyoruz.”

