CHP’den ‘taslak darbe raporu’na itiraz

YENİ MESAJ/ANKARA

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynel Emre ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

CHP'li üyeler komisyon çalışmaları ve geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Taslak Komisyon Raporu hakkında özetle şu bilgileri verdi:

* Darbe Araştırma Komisyonu, darbeye direnen dört partinin önergelerinin birleştirilmesi ile kurulmuştur. Şimdiye kadar hemen hemen bütün araştırma önergelerini reddeden AKP, darbe sonrası oluşan kamuoyu baskısıyla gönülsüz olarak komisyon kurulmasını desteklemiştir.

* Darbe Araştırma Komisyonunun AKP’li üyeleri geçmişte Fetullah Gülen’le yakın ilişkisi ve desteği olan milletvekilleri arasından seçilmiştir. Bu durum bir çıkar çatışması yaratmış ve Komisyonun güvenilirliğine zarar vermiştir.

* Muhalefetin ısrarlı taleplerine rağmen, Darbe Araştırma Komisyonunun yönetimine ilişkin seçimlerde Başkanlık divanında AKP’li üyeler dışında kimseye yer verilmemiştir.

* TBMM İç Tüzüğüne göre Komisyonda olması gereken yetkiler İç Tüzüğe aykırı bir önerge ve AKP’li üyelerin oylarıyla Komisyon Başkanı Reşat Petek’e devredilmiştir. İç Tüzüğe aykırı bir şekilde Reşat Petek’in görevlendirilmesi sonrası Reşat Petek ve AKP’li üyeler darbe girişimini karartmak üzere faaliyet göstermiştir.

Komutanlar gelmedi

* Darbe girişimi ile ilgili hayati önemde bilgiye sahip olan başta Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görevdeki kuvvet komutanları ısrarlı taleplerimize rağmen komisyona gelmemiş/gelmelerine izin verilmemiştir. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel davete rağmen komisyona gelmemiştir.

* Darbe girişimini aydınlatmak üzere verdiğimiz önergeler ya kabul edilmemiş ya da gereği yerine getirilmemiştir.

* Komisyon 9 Aralık 2016 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’li üyelere yönelik "Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarını sonlandırmalıdır" talimatı sonrası AKP’li komisyon üyeleri ve başkanı eliyle 4 Ocak 2017 tarihinde son toplantısını yaparak fiilen sonlandırılmıştır.

* 26 Mayıs 2017 tarihinde Reşat Petek tarafından açıklanan taslak raporun yazım süreci komisyon üyelerinden gizlenmiş ve hazırlanan taslak rapor komisyon üyeleriyle müzakere edilmeden basına açıklanmıştır.

Rapora eleştiriler

* Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından basına açıklanan 643 sayfalık bu taslak rapor, bir kontrollü darbe girişiminin siyasi ayağını saklama ve günahsız kişi ve kurumlara iftira raporudur.

* Bu raporla vefat etmiş ve kendisini savunma ihtimali olmayan Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kasım Gülek, Vehbi Koç ve Bülent Ecevit gibi isimlerin hatırası kirletilmeye çalışılmıştır.

* Taslak raporda darbe girişimi ile ilgili AKP’nin siyasi sorumluluğunu ima edebilecek bilgi kırıntıları dahi rapordan çıkartılmıştır.

* Taslak raporda darbe girişimi engellenemez bir doğal afet gibi sunulmaya çalışılmış, siyasi ve idari sorumluluklar gizlenmiştir.

* 'Yarım Asırlık Örgüt' vurgusuyla sorumluluk AKP öncesi hükümetlere bırakılmaya ve 2002 öncesi devlete gizlice sızan Fetullah Gülen Cemaatine 2002 yılı sonrası bilinçli olarak devletin teslim edilmesi gizlenmeye çalışılmıştır.

* Taslak raporda Fetullah Gülen Cemaatinin yabancı gizli servislerle bağlantısı güçlü bir biçimde vurgulanmış ancak bu bağlantı önceden bilinmiyormuş havası yaratılmıştır.

* Raporda sayfalar boyunca Fetullah Gülen Cemaatinin hiyerarşik yapısı anlatılmış ve bu durumun daha önce bilinmediği havası yaratılmaya çalışılmıştır.

* Raporun 181-185 sayfaları arasında Fetullah Gülen Cemaatinin siyasi ayağına değinilmiş ve bu bölümde Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit gibi isimler açık veya gizli şekilde suçlanmış olmasına rağmen AKP dönemi sadece şu iki cümleyle geçiştirilmiştir: “Dolayısıyla 3 Kasım 2002 seçimleriyle tek başına iktidar olma fırsatını yakalayan AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde FETÖ’den oluşan hazır bir kadro bulmuştur. 2009 yılına gelindiğinde örgütün Türkiye siyasetindeki boşluklardan faydalanan oportünist yapısını sarsacak kırılma anları yaşanmıştır.”

* Siyasi yapılanma başlığı altında bu iki cümle dışında 2002-2013 yılları arası AKP tarafından devletin Cemaate teslim edilmesi ile ilgili tek bir tespite yer verilmemiştir.

* Komisyona davet edilen ve darbe öncesi dönemle ilgili AKP-Cemaat ilişkileri konusunda hayati önemde bilgiler veren İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Emre Taner gibi devletin en üst kademelerinde görev yapmış isimlerin verdiği önemli bilgilere raporda yer verilmemiştir.

* Cemaat Operasyonları başlığı altında yer verilen kumpas davaları sadece Cemaat operasyonu olarak sunulmuş, bu operasyonların siyasi ayağı olarak faaliyet gösteren AKP’nin faaliyetleriyle ilgili hiçbir bilgiye raporda yer verilmemiştir.

Darbe konusunda karanlıkta kalan noktalar

* Raporda 15 Temmuz gecesi ile ilgili hiçbir önemli bilgiye yer verilmemiş, karanlık hiçbir nokta aydınlatılmamıştır. Darbe ile ilgili karanlıkta kalan ve Taslak Raporda cevaplanmayan sorular şunlardır:

1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fetullah Gülen Cemaatine nasıl teslim edildi?

2) Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı darbe ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı ve Başbakandan sakladı mı? Eğer bu bilgi saklandıysa Hulusi Akar ve Hakan Fidan neden hala görevde tutuluyor?

3) Darbe gecesi düğün gecesine nasıl dönüştü? Derdest edilen kuvvet komutanlarından Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bilgi sakladı mı?

4) Darbe öncesinden biliniyor muydu? Darbe gecesi can veren ve yaralanan insanlarımız kontrollü bir darbeye mi kurban edildi?

5) 15 Temmuz öğle saatlerinde MİT’e yapılan ihbarla darbe biliniyor olmasına rağmen gerekli önlemler neden alınmadı?

6) Adil Öksüz kimdi? Neden ve nasıl serbest bırakıldı?

7) Darbenin siyasi ayağı kimlerden oluşuyor? Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?