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CIA başrolde! Ortadoğu daha da karışacak

Uzun yıllardır çatışmaların eksik olmadığı Ortadoğu'da yeni yeni çatışmaların tohumları ekiliyor. Yeni çatışmalarda istihbarat servisleri başrolde olacak. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'nin eski asker ve istihbaratçılarına büyük meblağlar ödeyerek kendi CIA'sını kurduğu ortaya çıktı. Açıklanan hedef ülkeler ise İran, Suriye, Yemen, Katar, Eritre ve Libya.

23 Aralık 2017 Cumartesi 19:49
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CIA başrolde! Ortadoğu daha da karışacak

ABD'nin Foreign Policy dergisi, Suudi Arabistan'ın en sıkı müttefiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Körfez'de bir casus imparatorluğu kurmak için ABD'nin eski istihbarat, askeri ve hükümet yetkililerine büyük meblağlar ödediğini açıkladı.

Foreign Policy (FP), Abu Dabi'nin Zayed Limanı yakınında yüzme havuzlu bir villada Batılıların BEA'lilere istihbarat eğitimi verdiğini, Abu Dabi'ye 30 dakika mesafedeki 'Akademi' isimli merkezde de BAE'lilerin CIA'nın 'Çiftlik' lakaplı Paery Kampı'nda yapıldığı gibi çatışma eğitiminden geçirildiğini yazdı.

İddiaya göre hedef ülkeler İran, Suriye, Yemen, Katar, Eritre ve Libya. Eğitimlerle ilgili resmi belgeleri görüldüğünü ve sürece müdahil olan eski ABD yetkilileriyle görüşüldüğünü belirten Foreign Policy, BAE'nin Batı tipi profesyonel istihbaratçı kadroları yetiştirmek için büyük paralar karşılığı CIA'nın ve ABD hükümetlerinin eski yetkililerini tuttuğunu aktardı.

Bu kişilerden biri, günde 1000 dolar aldığını, üstüne villa ya da 5 yıldızlı otelde kaldığını söyledi. Akademi'de ABD'nin özel kuvvetlerinden Yeşil Bereliler'in çatışma eğitimi verdiği kişilerin daha sonra Yemen'e düzenlenen saldırılarda görevlendirildiği ifade ediliyor.

'Müslüman avcısı' Sanchez başrolde

Foreign Policy'e konuşan adı açıklanmayan kaynaklara göre istihbarat eğitimi operasyonun gerisindeki kilit isim ise ABD'li eski istihbaratçı Larry Sanchez.

CIA'nın en gizli servislerinde görev alan Sanchez, CIA ile New York Polis Teşkilatı arasında Müslüman şüphelileri 'terör' eyleminde bulunmadan yakalamaya yönelik çok tartışmalı bir program başlatmasıyla tanınıyor. Program kapsamında New York'taki Müslümanlar camide, kitapçıda, hatta hemen her yerde çok sıkı takibe alınmıştı.

Ama medyaya sızması üzerine sivil toplum kuruluşlarının büyük tepki göstediği program, CIAnın ABD içinde kendi yurttaşları hakkında casusluk yapma yetkisi olmadığı için sonunda iptal edilmişti.

Blackwater da devrede

Aynı zamanda CAGN Global şirketinin CEO'su olan Larry Sanchez, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nehyan'ın yakın dostu ve son 6 yıldır ona çalışıyor. Sanchez, tek başına değil.

Mesela Irak ve Afganistan'da sivil katliamlarına imza atan ve hakkında savaş suçu ithamları bulunan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Eric Prince, Abu Dabi Veliaht Prensi için yabancı güvenlikçilerden oluşan bir ordu kurduktan sonra faaliyetlerine devam ediyor.

Beyaz Saray'ın eski terörle mücadele koordinatörü Richard Clarke da Good Harbor Security Risk Management isimli şirketin CEO'su sıfatıyla Abu Dabi Veliaht Prensi'nin danışmanlığını yapıyor.

BAE'nin sabıkası çok

Bu yıl BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin hacklenen e-postaları BAE'nin Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin finansörlerinden olduğu iddialarına yol açmıştı.

 İki ülke arasındaki kriz bu hafta yeniden tırmandı. Geçtiğimiz günlerde BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Medine Müdafaası kahramanı Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı Kutsal Emanetler konusunda 'hırsız' olarak niteleyen mesaj paylaşmasına Ankara çok sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
OrtadoğuBOPABDSuudi ArabistanBirleşik Arap EmirlikleriBAECIATrup
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