'Çılgın Proje'ye öyle bir madde eklendi ki!

Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'na alternatif su yolu projesi. Bu yıl temelinin atılması planlanıyor. Gemilerin Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde 45 kilometrelik güzergahta Karadeniz'e ulaşmasını sağlayacak proje ile ilgili TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda torba teklife bir düzenleme eklendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın Kanal İstanbul ile ilgili verdiği yasa teklifi torba teklifle birleştirildi. Teklifle yap-işlet-devret projelerini düzenleyen yasaya kanalların da bu yöntemle yapımını içeren bir ifade eklendi.

Böylece tıpkı Avrasya Tüneli, yeni havalimanı ve Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi Kanal İstanbul'un da yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Kanal İstanbul, lojistik merkezleri, manevra alanları ile ilgili yap işlet devret modeli ile yapılabilmesi konusunda ulaştırma bakanlığı yetkili olacak.

Söz konusu düzenlemeyle amaç, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve Kanal İstanbul'un maliyetini aşağı çekmek. Bu yöntemle 65 milyar liralık yatırımla yaşama geçirilmesi beklenen projede maliyetlerin düşürüleceği belirtiliyor.

HABER MERKEZİ