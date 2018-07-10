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Çin, ABD'nin tahtına göz dikti

ABD, 1945 yılından bu yana Orta Doğu'da egemen güç konumunda... Yakın bir gelecekte dünyanın en büyük ekonomik gücü olması beklenen Çin, Orta Doğu ülkelerine 20 milyar dolar kredi ve 1 milyar 600 milyon dolar mali yardım içeren yeni bir destek paketi açıklayarak ABD'nin rakibi olduğunu ortaya koydu

10 Temmuz 2018 Salı 16:26
Çin, ABD'nin tahtına göz dikti

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, başkent Pekin'de 21 Arap ülkesinin temsilcisiyle bir araya gelerek, kritik önemi haiz bir paketi açıkladı. Pakete göre Çin, Orta Doğu ülkelerine 20 milyar dolar kredi ve 1 milyar 600 milyon dolar mali yardım verecek. Şi, paketin amacının bölgenin ekonomik büyümesini canlandırmak olduğunu belirtti.

Arap ülkeleri, Çin ile Orta ve Güneydoğu Asya arasındaki güçlü ticaret yollarını birbirine bağlamayı hedefleyen 'Kuşak ve Yol' projesinde önemli bir rol oynuyor. Şi, açıklamasında kalkınmanın birçok güvenlik sorunun çözümünde kilit bir rolü olduğunu ifade ederek, "Birbirimize samimi bir şekilde yaklaşmalıyız.

Farklılıklardan korkmamalı, sorunları ötelememeli ve dış politika ile kalkınma stratejisinin her bir açısını etraflı bir şekilde tartışmalıyız" şeklinde konuştu.

Aslan payı Filistin ve Suriye'nin

Çin, paket kapsamında ekonomik kalkınma için Filistin Yönetimi'ne 150 milyon dolar yardım edecek. Pekin ayrıca Ürdün, Suriye, Lübnan ve Yemen'e ise 600 milyon dolar yardım temin edecek. Paket kapsamındaki 20 milyar dolarlık kredi ise ekonomik yeniden yapılandırma ve endüstriyel canlanma planını finanse etmek için kullanılacak. Şi; işbirliğinin petrol, gaz, nükleer enerji ve temiz enerjiyi kapsayacağını söyledi.

Paket kapsamında 3 milyar dolar fonla Çin ve Arap bankalarından yeni bir konsorsiyum da kurulacak. Konsorsiyumun mali yardım ve kredilerle ilgili ilişkisinin nasıl olacağı henüz belli değil.
HABER MERKEZİ

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