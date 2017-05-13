Çin'de kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere gittiği Çin’in başkenti Pekin’de çeşitli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Duşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.

Erdoğan ilk etapta forum için Çin'e gelen ülke liderleriyle ikili görüşmeler yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasındaydı.

Erdoğan Çin Büyük Halk Meclisi’nde ise Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştü. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerden sonra Erdoğan ve Jinping, iki ülke arasında bakanlar tarafından bazı işbirliği anlaşmaları imzalanmasına tanıklık etti.

Çipras ile darbecileri konuştu

Erdoğan'ın ikili temasları arasında en dikkat çekici olanı ise Yunanistan Başbakanı Çipras ile oldu. Pekin'deki görüşmede ana gündem 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kullandıkları helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerdi.

8 darbeciyi tutuklu olarak yargılayan Yunanistan Türkiye'nin iade taleplerini geri çevirdi. Görüşmede Erdoğan, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı Çipras'a aktardı. Yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 'iade edilmeyen darbeci askerler' meselesinin Türkiye ile bir sorun teşkil ettiğini belirterek, darbeye karışmış bu kişilerin, Yunanistan'da durmasının doğru olmadığını, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği hususunu vurguladı.

Selanik'te toplanacaklar

Pekin'deki Erdoğan–Çipras görüşmesinde Kıbrıs meselesi de konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmenin Kıbrıs bölümüyle ilgili olarak, "Şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı" bilgisini verdi.

Öte yandan Yunanistan ile Türkiye arasında kurulan İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te gerçekleştirilmesinde mutabık kalındığı da ifade edildi.

Türk adalarında Yunan işgali

Ege'de Yunanistan'ın Türk adalarını işgaliyle ileri boyutlara ulaşan ancak kamuoyunda yeterince yer bulamayan kriz de Erdoğan–Çipras görüşmesinde ele alındı. Bu konuyla ilgili olarak görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca "Ege'de gerginliklerin azaltılması, muhtemel sorunların diyalog yoluyla çözümü vurgulandı. Özellikle, askeri taraflar arasında iş birliği yoluyla çözülmesi konusunda Türk ve Yunan tarafı karşılıklı görüşlerini ifade etti" şeklinde bir açıklama yapıldı.

"Kuşak ve Yol Forumu" bugün başlayacak

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu"nda katılımcı ülkeler arasında büyük çaplı ekonomik anlaşmaların yapılması beklenirken, toplantıları 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı basın mensubu takip edecek.

Ülkenin başkenti Pekin'deki Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirve, bugün yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda ilk gün "Üst Düzey Diyalog Toplantısı", ikinci gün ise "Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı" yapılacak.

Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 29 ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım sağlayacağı forumda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in yanı sıra yaklaşık 130 ülkeden 250'yi aşkın bakan karşılıklı temaslarda bulunacak.

Pekin'de geniş güvenlik önlemleri

Toplam 20 trilyon doları bulan ekonomik hacmi yöneten ülke liderleri, forum vesilesiyle başta ticaret olmak üzere finans, altyapı, enerji, ulaşım, kültür, turizm, eğitim gibi çok sayıda alanda iş birliği projelerini masaya yatıracak ve trilyon dolarlık anlaşmalara imza atacak.

Forum için 10 bin metrekare alana kurulan basın merkezine kayıt yaptıran 4 bin 500'den fazla yerli ve yabancı gazeteci, kurulan dev ekranlardan forumu takip edecek.

Zirve nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı 22 milyon nüfuslu Pekin'de toplantıların yapılacağı alanlar ve liderlerin konakladığı bölgelerde çok sayıda yol, araç trafiğine kapatıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası katılımlı toplantı olacak forumda, tarihi İpek Yolu'na yeniden hayat verecek projelere ilişkin ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

SELİM AYANOĞLU