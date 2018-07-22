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Çin'den Afrika'ya önemli ziyaret

Resmi ziyaret kapsamında Senegal’e gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi

22 Temmuz 2018 Pazar 13:01
Çin'den Afrika'ya önemli ziyaret

Resmi ziyaret kapsamında Senegal’e gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi. Şi, başkenti Dakar’da resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında enerjiden altyapıya, sivil havacılıktan maden ve doğalgaz işletimine kadar uzanan birçok alanda anlaşma imzalandı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Sall, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Senegal’i ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, bunun her iki ülke ve halklarının taleplerinin karşılanması için ileri bir iş birliği ve ortak eylem aşamasının kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik isteğin göstergesi olduğunu kaydetti. Büyük bir iş adamı heyetiyle Senegal'e gelen Şi de Afrika kıtasına ilgisini yineleyerek, Senegal'de büyük dinamizm gördüğünü bildirdi.

"Afrika halklarının daha kaliteli bir yaşam için gösterdikleri çabayı derinden hissedebiliyorum” diyen Şi, kıtanın yükselme potansiyeline sahip olduğunu ve parlak bir geleceğinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Sall'e Çin firmaları tarafından yapımı tamamlanan ve Senegal'in milli sporu güreş için inşa edilen Ulusal Güreş Arenası'nın anahtarını teslim eden Şi, daha sonra Ruanda'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
ÇinAfrika
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