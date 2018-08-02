Çin'den Türklere vize kolaylığı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hongnuo, Çin'in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize iyileştirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek için gerekli evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat Çin'in Türkiye'deki Büyükelçiliği ve konsolosluklarına teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Vize için ilk başvurunun internet üzerinden yapılacağını belirten Hongnuo, sonrasında vatandaşların randevu tarihi alarak vize işlemlerini Çin vize başvuru merkezinde tamamlayabileceğini bildirdi.

Zhong Hongnuo, Türkiye ve Çin'in iyi ilişkilere sahip olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "2015 yılından itibaren liderler bazında en az 5 kez ziyaretler gerçekleşmiştir. Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat ve birinci büyük ithalat ülkesidir. Hem siyasi hem ticari olsun vize stratejisi açısından olumlu düzenlemelerde bulunduk" dedi.

HABER MERKEZİ