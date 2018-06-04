Çin Milli Ekonomi Modeli ile tırmanışa geçti

YENİ MESAJ/BURSA

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, Bursa'da düzenlenen 10. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde "Milli Ekonomi Modeli'nden Önce ve Sonra Çin" başlıklı bir sunum yaptı.

Eyercioğlu sunumunda şu hususları öne çıkardı:

• Milli Ekonomi Modeli Devrimi’nin sessiz gerçekleştiği ancak çok önemli sonuçlarının elde edildiği ülkelerden biri de Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur.

Prof. Dr. Haydar Baş, 2005 Kasım’ında Milli Ekonomi Modeli Tezi’ni deklere ettiği kongredeki konuşmasında özellikle para konusundaki tespitleriyle Çin’in aradığı çıkış yolunu göstermiş oldu. Prof. Dr. Haydar Baş’ın, dolar illüzyonunu 'karşılığı olmayan boyalı kağıt' gerçeği ile yıkmasıyla Çin Hükümeti 2.5 trilyonluk rezervin aslında neyi ifade ettiğinin şokunu yaşadı.

Doları terk etmeye başladı

• 2006 Yılından başlayarak kağıdı emtiaya (çelik, altın, gümüş vb değerli madenler) çevirmeye başladı. Bu tarihten itibaren her yıl ortalama 100 ton altın alımıyla 1658 ton altın rezervi oluşturdu. Bu uyanış sayesinde Çin 2008 Dünya Ekonomik Krizi’nden etkilenmeyen bir devlet oldu.

• 2008 yılında iç talebi canlandırmaya yönelik 586 milyar dolarlık (4 trilyon yuan) teşvik paketinin açıklanmasından sonra 2009 yılında gerçekleştirilen Çin Ulusal Halk Kongresi’nde 'iç tüketimin canlandırılması' kararları, tüketime dayalı ekonomiyi kaynak olarak ortaya koyan Milli Ekonomi Modeli’ne geçişin işaretleriydi. 27 Şubat 2013 Rusya Parlamentosu'nda Prof. Dr. Baş'ın konuşmasından sadece yedi gün sonra Çin Başbakanı Ciabao, kalkınma için tüketimin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.

• Bireysel tüketimi genişletmek için hükümetin, halkın tüketim yeteneğini geliştirmesi gerekmektedir, tüketim ortamını iyileştirerek tüketim beklentilerini istikrarlı tutması ve ekonomik büyümeyi tüketim odaklı yapması gerekmektedir.

Sürekli büyümeyi başardı

• Milli Ekonomi Modeli, Rusya gibi Çin için de bir milat olmuştur. Çin, bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması yanında özellikle Ortadoğu ve Afrika’da birçok yatırımı finanse eden ve böylece dünya ekonomisine yön veren önemli bir güç haline gelmiştir. Fasoncu Çin kabuğunu kırmış, dünya pazarına hükmeder konuma gelmiştir. Daha da önemlisi, Milli Ekonomi Modeli prensiplerinin uygulanmasıyla, büyümede sürekliliği sağlayabilen bir yapısal değişimi gerçekleştirmiştir.

• Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’nin kısmen de olsa uygulamaya girdiği ülkeler, 2005’ten bu yana hızla büyümekte ve dünya dengelerini değiştiren yeni oluşumlar gerçekleştirmektedir. Böylece, dünya ABD’nin sömürüye dayalı tek kutuplu yeni dünya düzeninden kurtularak, kapitalizmin yıkıldığı, her ülkenin borçlanarak değil kendi öz kaynaklarıyla büyüyebileceği gerçek yeni bir dünya düzeni Milli Ekonomi Modeli sayesinde kurulmaya başlamıştır.

MEM ile barış ve paylaşım gelir

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, MEM ile yeni bir dünya düzeni kurulduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Küresel sömürüye son verirken, barışı, paylaşımı, insan halklarını ve gelir adaletini insanlığa sunan Milli Ekonomi Modeli Çağı’nın başlangıcı olarak tarihte yerini almaktadır. Modelin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş’a bu çağı başlattığı için insanlık minnettardır. Türkiye’nin de bir an önce bu modele geçmesi, içinde bulunduğu çıkmazların tek çözümüdür. Ülkemiz, Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’ni uygulaması halinde dünyada süper güçler arasına girebilecek ve bu yeni çağa damga vurabilecektir.”