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Çin ordusu Türkiye sınırına mı geliyor?

Suriye'nin Al-Watan Gazetesi'ne konuşan Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çianjin, ülkedeki iç savaşın kaderini derinden etkileyecek ifadeler kullandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:37
Çin ordusu Türkiye sınırına mı geliyor?

Çin'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Büyükelçi Çianjin, Çin'in "teröristlere karşı savaşında Suriye'yi desteklediğini” söyledi.

Uygur kökenli Çin vatandaşlarının Suriye'de, Beşar Esad'a karşı savaştıkları için üzgün olduğunu söyleyen Çianjin, Çin Ordusu'nun Suriye Ordusu ile ilişkilerini geliştirmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Çi Çianjin, Çin'in Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Çin'in Suriye'nin yanında yer alma konusunda istekli olduğunu belirtti.

Çin Askeri Ateşesi Wong Roy Chang ise, Suriye ve Çin orduları arasındaki askeri iş birliğinin devam ettiğini belirtirken, "iyi ilişkilerimiz devam ediyor, ülkelerimizin güvenliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bugün Suriye'de Çin askerlerinin olmadığını söyleyen Çinli askeri ateşe Wong Roy Chang, "Suriye Ordusu ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, İdlib Operasyonu'na gelince, katılımımız için siyasi bir karar gerekiyor" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
çin OrdusuSuriyeTürkiye
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