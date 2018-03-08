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Cinderes beldesi de tamam

TSK, Zeytin Dalı Operasyonu'nda son bir haftada fırtına gibi esti. 1 Şubat'ta Bülbül beldesini YPG teröründen arındıran Mehmetçik, son 6 günde Afrin'e bağlı 4 beldeyi daha terörist unsurlardan temizledi. Afrin yolunda sadece Mabatlı beldesi kaldı

08 Mart 2018 Perşembe 17:32
Cinderes beldesi de tamam

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekâtı'nda 49. güne girildi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 3089 teröristin etkisiz hale getirilirken, Afrin’e açılan kapı niteliğini taşıyan Cinderes belde merkezi Perşembe günü ele geçirildi. Afrin, ilçe merkezinin yanı sıra Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere altı belde merkezinden oluşuyor. Cinderes’in de alınmasıyla, ilçe merkezi ve Mabatlı dışındaki bütün beldeler Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin kontrolüne geçti. Operasyonda alınan son noktalarla birlikte Afrin merkeze 7 kilometrelik mesafe kaldı.

İlk temizlenen belde Bülbül

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ilk olarak 1 Şubat'ta Bülbül beldesini terörden arındırmıştı. Son bir hafta içinde müthiş başarılar elde eden TSK; 3 Mart'ta Racu, 4 Mart'ta Şeyh Hadid, 6 Mart'ta Şeran beldelerini ele geçirmişti.

Sokak çatışmaları yoğunlaştı

TSK, Afrin'in Cinderes belde merkezine girdikten sonra terör örgütü YPG/PKK mensupları ile Mehmetçik arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor. TSK'nın Çarşamba günü belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı. TSK ve ÖSO'nun teröristlerle sokak çatışmaları yoğunlaşırken, kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alınıyor. Anadolu Ajansı, Salı günü Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.

Afrin Harekâtı Mayıs'a kadar biter

Avusturya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayına kadar biteceğini söyledi. Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana’da Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Çavuşoğlu, “Afrin Harekâtı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin Harekâtı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Eski PYD lideri Salih Müslim'in İsveç'in başkenti Stockholm'de olduğu bilgisini aldıklarını ve tutuklama talebini ilettiklerini belirtti. Müslim, İsveç'e gelmeden önce Prag ve Berlin'de görülmüş, Prag'da iken Çekya'dan iadesi talep edilmişti ancak reddedilmişti. 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:59
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