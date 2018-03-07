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Cinderes'te sokak sokak temizlik

Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'in en büyük ve stratejik beldelerinden olan Cinderes, kuşatılmış durumda. Bölgedeki terörist hedefler karadan ve havadan vuruluyor. Şimdi Cinderes'te sokak sokak temizliğe geçilecek. Afrin'e, sadece 15 kilometre kalan harekatta 17 kilometre derinliğe ulaşıldı

07 Mart 2018 Çarşamba 00:18
Cinderes'te sokak sokak temizlik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in teröristlerden temizlenerek, sınır hattında güvenliğin sağlanması amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı’nın 46'ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı.

3'ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin'e, sadece 15 kilometre kaldı.

Coğrafi koşullara ve mevsim şartlarına rağmen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri, geride kalan 46 günde büyük başarı elde edip, 3'ü belde merkezi, köyler, dağ ve tepeler ile stratejik bölge olmak üzere 150'nin üzerinde noktada kontrolü sağladı.

Bugün 47. gününe giren harekatta 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırı ve çatışmalarda 41 askerimiz, şehit oldu.

Cinderes kuşatıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nda  Afrin'in en büyük ve stratejik beldelerinden olan Cinderes kuşatıldı. Bölgedeki terörist hedefler karadan ve havadan vuruluyor.

Kentte şimdi meskun mahal operasyonuna geçilecek. Harekat kapsamında yeni birlikler de sınır ötesine intikal ediyor. Afrin'de düzenlenen Zeytin dalı Harekatı'na katılacak Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri, Gaziantep'te komando yemini ederek, operasyon bölgesine doğru yola çıktı. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TSKCinderesAfrinSuriyeZeytin Dalı
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