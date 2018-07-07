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Çinli gıda ithalatçıları Türkiye’ye çıkarma yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı ile Şangay Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik Guandong Gıda İthalatçıları Derneği ve Derneğe üye 5 ithalatçı firmanın satın alma yetkililerinden oluşan bir heyet, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gıda ihracatçısı 30 firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:00
Çinli gıda ithalatçıları Türkiye’ye çıkarma yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı ile Şangay Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik Guandong Gıda İthalatçıları Derneği ve Derneğe üye 5 ithalatçı firmanın satın alma yetkililerinden oluşan bir heyet, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gıda ihracatçısı 30 firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Çin’den gelen “VİP Alım Heyeti” farklı sektörlerde faaliyet gösteren 30 Türk gıda ihracatçısı firma ile 90 ikili iş görüşmesi yaptı.

Çinli firmalar, görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve önümüzdeki dönemde İtalya, İspanya, Tayland, ABD vb. gibi ülkelerden aldıkları ürünleri Türkiye’den almayı istediklerini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ticaretin arttırılmasına önemli katkıları olmasını temenni ettiklerini ifade ettiler.

Çinli gıda ithalatçısı heyetin Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çinli ithalatçıların; Yaş meyve, meyve suyu, zeytinyağı ve yemeklik yağlar, kuru ve kabuklu meyveler, bisküvi, kahve, çikolata vb. pek çok farklı ürün grubundan gıda ithalatı yapma isteklerini dile getirdiklerini anlattı.

Çin’i “1.5 milyar nüfuslu, 9 trilyon dolara ulaşan gayrisafi milli hasılası ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri” olarak tanımlayan Celep, “Çin’e yaptığımız ihracatın içinde en önemli payı kuru incir, kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık gibi kuru meyveler alıyor, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olan bu ürünlerin Çin’e ihracatına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor ve bu durum ihracat tablolarımıza da yansıyor” diye konuştu. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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