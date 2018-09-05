Çinli havayolu şirketleri İstanbul'a uçacak

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle başlatılan, Çinli havayolu şirketlerinin yeniden Türkiye’ye sefer düzenlenmesi yönündeki girişimler ilk somut sonucunu verdi. Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararını resmen açıklarken; Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye ve Çin’de kapsamlı temasların sürdürüldüğünü, diğer Çinli şirketlerin de sefer başlatma hazırlıkları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkânlarının yetersizliği olduğu görüşünü tekrarlayan Bayındır, “Mevcut uçuş kapasitesiyle senede ancak 300 bin Çinli gelebilir.

1 milyon Çinli turist hedefi ulaşılabilir bir rakam. Yeter ki ulaşım imkânı sağlansın” demişti. Çin’den Türkiye’ye 2012 yılında 114 bin, 2013’te 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında 313 bin, 2016 yılında 167 bin, 2017 yılında 247 bin Çinli Türkiye’yi ziyaret etti.

Bu yıl ilk 7 ayda ise geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 89 gibi önemli bir oranda artışla 225 bin Çinli turist geldi. Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı yıllık harcama 142 milyar doları aştı. Bu arada China Southern Airlines, ilk seferini 20 Aralık'ta yapacak. Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi. Çinli şirket Türkiye seferlerini terör eylemleri nedeniyle 2016 yılında durdurmuştu. HABER MERKEZİ

