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Çipras ‘siyasi sorumluluğu’ üstlendi

Yunanistan’da yaşanan ve 80’den fazla kişinin öldüğü yangınla ilgili olarak ülkedeki muhalif kanat hükümete karşı taarruza geçmiş durumda. Yunanistan Başbakanı Çipras ise yangınla ilgili olarak ‘siyasi sorumluluğu’ üstlendiğini açıkladı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:07
Çipras ‘siyasi sorumluluğu’ üstlendi

80’den fazla kişinin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle muhalefetin hükümeti suçladığı Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, yaşananların "siyasi sorumluluğunu" kabul ettiğini söyledi. Cuma günü televizyonlardan canlı yayınlanan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Çipras, "Büyük Yunan halkı önünde bu trajedinin siyasi sorumluluğunu tamamıyla üstlenmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Çipras, "Başbakan ve hükümetin yapması gerekenin bu olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Çipras ayrıca, beklenmedik ve adaletsiz bir şekilde hayatını kaybedenler için yaşanan acı ve yıkımdan dolayı hissettiği karmaşık duygular altında ezildiğini söyledi.

Hükümete tepkiler büyük

Yangınların başladığı Pazartesi'den bir gün sonra ilan edilen üç günlük ulusal yasın sona ermesinin ardından tepkilerini dile getiren muhalefet partileri, hükümeti yaşanan trajediden dolayı resmen özür dilememekle suçlamıştı. Özellikle Vatandaşı Koruma Bakanı Yardımcısı Nikos Toskas'ın yangınların kundaklama sonucu çıkarıldığı bulgularına ulaştıklarını açıklamasından sonra muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada "Sorumluluk almayı reddeden bu içler acısı görüntü sadece öfkeyi körükleyebilir" ifadesi kullanılırken, kurtarma çalışmaları için sevk edilen itfaiye görevlilerinin sayısı konusunda soru işaretleri oluştuğunu belirtti.

Muhalefetteki Sosyalist Parti'den Fofi Gennimata ise felaketten dolayı hükümete istifa çağrısında bulundu. Gennimata, "Bu hükümet tehlikeli ve gitmeli" ifadesini kullandı. Ancak şu ana kadar yangınla ilgili herhangi bir istifa gelmedi. Muhalif çizgideki Ta Nea gazetesi ön sayfasında bakanların olduğu bir fotoğrafı "Beceriksiz provokatörler" manşetiyle verdi.

13 noktada aynı anda yangın çıktı

Vatandaşı Koruma Bakanı Yardımcısı Nikos Toskas, Perşembe günü düzenlediği bası toplantısında ellerindeki "ciddi bir bilginin" kendilerini "suç teşkil edecek" unsurları bulmak üzere soruşturma açmaya ittiğini açıklamıştı. Atina çevresinin Pazartesi günkü uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar aynı anda 13 noktada yangınların başladığını tespit ettiklerini belirtmişti.

Yeniden yapılandırma ve felaketin yaralarını sarmak için hükümetin 40 milyon euroluk bütçe ayırmasına karşın birçok vatandaş devletin yangına müdahalesindeki aksaklıklardan dolayı hükümeti eleştiriyor. Uzmanlar, şehir planlamasındaki eksiklikler ve ulaşım kanallarındaki aksaklıklardan dolayı kayıpların arttığı görüşünde.

Ek olarak yangının şiddetli bir şekilde yaşandığı Rafina bölgesinin Belediye Başkanı Evangelos Bournos, kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerin yangınların yakınındaki bir ana yolu kapatarak istemeden de olsa birçok vatandaşı alevler arasında bıraktığını iddia etmişti. Ülkede 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 80’den fazla kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralandı. 2007'deki yangında ise 77 kişi yaşamını yitirmişti. Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'da meydana gelen yangına ilişkin, Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi. Mektubunda, Atina’daki yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosunun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."
DIŞ HABERLER SERVİSİ

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