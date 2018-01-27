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Cirite yoğun ilgi

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra yöre sakinlerince kar üstünde oynanan ata sporu atlı cirite yoğun ilgi gösteriyor

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:12
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Cirite yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Özellikle sosyal medyada ilgi odağında olan Doğu Ekspresi ile kışın başkentten Kars'a gelen yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerince tercih ediliyor.

Ankara'dan başlayıp Kars'a uzanan Türkiye'nin en eski hatlarından biri olan demir yolunda sefer yapan Doğu Ekspresi, yolculuğunu 24 saatte tamamlıyor. Trenle uzun sürmesine rağmen keyifli bir yolculuğun ardından Kars'a ulaşan yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ani Örenyeri gibi tarihi ve turistik mekanları gezip kaz eti gibi yöresel yemeklerden tatma imkanı buluyor.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak yapıp gönüllerince eğlenen turistler, son günlerde Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan gençler tarafından kar üzerinde oynanan ata sporu atlı cirite de ilgi gösteriyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKarCıbıltepeTuristKars
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