Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511

CK ile 471 amirin yeri değişti

Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkeze çekildi. Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:05
CK ile 471 amirin yeri değişti

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yeri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amiri başka bir göreve atanırken, 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkezde değişik görevlere getirildi. Merkezde görev yapan 11 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Vali yardımcısı sayısı azaltıldı

Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidildi. Böylece 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlandı.

Yapılan atamalarla söz konusu bölgelerdeki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilerek kaymakamsız ilçe bırakılmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapıldı.

Kayyum olarak görev yapan kaymakamlardan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ın Antalya'nın Kaş ilçesine, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın İstanbul'un Arnavutköy ilçesine, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'ın Antalya'nın Finike ilçesine ve Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'nın Yalova'nın Çınarcık ilçesine atanmaları, söz konusu atamalara örnek olarak gösterildi.

Genç kaymakamlara görev verildi

Yapılan atamalarla İstanbul'da 12, İzmir'de 10 ve Ankara'da 3 ilçenin kaymakamı değiştirildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atandı.

Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibine de devam edildi. Merkezde görev yapan mülki idare amirlerinin kaymakamlık ve vali yardımcılıklarına atanmasıyla da taşra teşkilatı güçlendirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ValiMülki IdareAmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk ve Rus istihbaratından Suriye'de ortak operasyon
Türk ve Rus istihbaratından Suriye'de ortak operasyon
Danıştay saldırısı davasında ceza yağdı
Danıştay saldırısı davasında ceza yağdı
Batman'dan acı haber
Batman'dan acı haber
Elektrikli araç satışında Avrupa ikinci oldu
Elektrikli araç satışında Avrupa ikinci oldu
Almanya'dan gelen turist sayısı artıyor
Almanya'dan gelen turist sayısı artıyor
Kritik açıklama! 'Esad kalıcı, gidici değil'
Kritik açıklama! 'Esad kalıcı, gidici değil'
İbadi'den Haşdi Şabi operasyonu
İbadi'den Haşdi Şabi operasyonu
Önce yıktılar şimdi de yapacaklar
Önce yıktılar şimdi de yapacaklar
Çavuşoğlu: S-400'leri aldık, nokta
Çavuşoğlu: S-400'leri aldık, nokta
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim