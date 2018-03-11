CNR Kitap Fuarı hareketli başladı

TÜYAP'ın ardından Türkiye'nin en büyük ikinci kitap fuarı olan CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı, 10 Mart Cumartesi gününden itibaren 'kitapla okur'u buluşturmaya başladı. Fuar kapanışını 18 Mart'ta yapacak. Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Aşağı yukarı 66 ülkede 60 farklı dilde Türkiye'nin önemli eserlerinin o dillere çevrildiği bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de fuara bu yıl 450 binin üzerinde kitapseverin gelmesini hedeflediklerini söyledi. Fuar, bu yıl 19 ülke ve Türkiye'den 350'nin üzerinde yayınevini ağırlıyor. Fuara katılan yayınevleri okurlarına çeşitli oranlarda indirim sunuyor. Son dönemde nitelikli yayınlarıyla öne çıkan Yapı Kredi Yayınları ile Türkiye İş Bankası Yayınları, fuara özel tüm kitaplarda yüzde 25 indirim uyguluyor. Yapı Kredi Yayınları'nın son 2 ay içinde yayınladığı kitaplardan dikkat çekenleri ise şöyle: "Şehirlere Alışamadı: Sabahattin Ali’nin Şehirleri", "Canlar Ölesi Değil-Fotoğraflarla Haldun Taner’in Yaşamöyküsü", Alain Touraine'nin dikkat çeken eseri "Toplumların Sonu", Priscilla Mary Işın'ın "Yemeğin Kültürel Tarihi", Philip Roth'un 1997’de yayımladığı ve Pulitzer Ödülü’nü kazandığı en iyi romanı 'Pastoral Amerika'...



Fuarda çok sayıda Arap dünyasından gelen yayınevi de yer alıyor. Bu yayınevlerinden birinde Dan Brown'un Türkiye’de de ses getiren 'Başlangıç' romanının Arapçasını (El Esas) satın almak da mümkün. RECEP BAHAR