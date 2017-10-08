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Çobandan müthiş buluş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında bir keçi çobanının ihbarı üzerine 6 milyon yıllık fil veya mamuta ait olabileceği değerlendirilen fosil bulundu.

08 Ekim 2017 Pazar 17:41
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Çobandan müthiş buluş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı civarında yaşayan keçi çobanı Murat Adıyaman, keçilerini otlattığı sırada arazide devasa boyutlarda kemikler buldu. Adıyaman'ın yetkililere bilgi vermesi üzerine kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. Üç ila 6 milyon yıllık olduğu tahmin edilen kemiklerin bazılarından Müze Müdürlüğü yetkililerince alınan numuneler, müzeye götürüldü.

Kemiklerin ve bulundukları yerin fotoğrafları da Gazi Üniversitesine gönderildi.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl da 9 milyon yıl öncesine tarihlenen zürafa fosili bulunduğunu, bir yıl arayla bulunan kemiklerin bu açıdan önem taşıdığını belirtti.

Fosillerin 3 ila 6 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Özsoy, "Resimler üzerinden paleontologlarla bu bilgileri ve buluntuları paylaştığım zaman bu devasa kemiklerin fil veya mamutla ilgili olabileceğine dair bilgi verdiler. Tabii asıl sonuçlar gerçek ve yerinde inceleme yapıldıktan sonra açığa çıkacaktır. Zamanıyla ilgili de yine diğer zürafa fosilinde olduğu gibi milyonlarca yıl öncesine dair yuvarlak bir bilgi verebiliriz." dedi.

Bu tip buluntuların kent için önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, "Bu buluntuların kente kazandırılması, üniversitelerimizin bu noktada çalışma yapması, müzelerimizin bu buluntulardan yararlanmaları ve özellikle bilim merkezlerimizde sergilenmesi Kayseri için oldukça yararlı olacaktır." diye konuştu.

Özsoy, buluntuların korunması için su seviyesinin düşük olduğu zamanlar değerlendirilerek kurtarma kazısı yapılması gerektiğine işaret etti.

Çoban Murat Adıyaman da bulduğu fosillerin ülke için değerli olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Keçileri otlatırken buradaki fosiller dikkatimi çekti. Daha sonra müze çalışanlarına bilgi verdik. Onlar da inceleme yapıp numune aldı." şeklinde konuştu.
AA

Anahtar Kelimeler:
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