Çocuğa cinsel istismarda büyük artış

TÜİK verilerine göre, 2015 yılında Türkiye’de işlenen suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işlenirken çocuğa şiddet ve cinsel istismar öne çıkıyor. Cinsel suça maruz kalan çocuk verilerine göre, 2015 yılında İstanbul bin 324 ile birinci, İzmir 736 ile ikinci, Adana ise 528 ile üçüncü sırada. İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezi Sorumlusu avukat İlke Erol, "Çocuğa cinsel istismar vakalarında İzmir 2. sırada. Son olarak İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’mize gelen başvurularda sadece, 2016 Nisan ayı ile 2017 Nisan ayı içerisinde 3 bin 100’e ulaştı. 3 katı bir artış meydana gelmiş. Ama ben İzmir’e de haksızlık yapmadan yana değilim. Bu konuda İzmir’in farkındalığının olduğunu düşünüyorum. Hem toplumda hem de görev yapan kesimlerde. Çünkü en çok ihbarlar rehberlik öğretmenlerinden geliyor. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bizde geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde İzmir Adliyesi içerisine Çocuk Hakları Birimini açtık ve buraya da ihbarlar geliyor. Buraya yine en çok ihbar rehberlik öğretmenlerinden geliyor. Çocuğa cinsel istismarı ilk fark edecek birimlerden olan sağlık kurumlarından gelen ihbarlar var. Ebeveynler ve çok nadiren çocuğun kendisinden gelen ihbarlar var. Bunlar daha çok 13-14 yaşındaki çocuklardan büyük olanlar" diye konuştu. İHA