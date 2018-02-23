Çocuk istismarı dünyanın sorunu

Rapor, dünya çapında çocukların yüzde 23'ünün sarsılma, dayak yeme ve dövülmeyi içeren fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Raporda, çocukların yüzde 36'sının tehdit, azarlama, aşağılama ve baskı uygulama gibi duygusal şiddet mağduru olduğu kaydedildi.

Engelli çocukların bu tür istismar ve ihmallere uğrama oranının engelsiz çocuklara göre 4 kat fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, bu istismarlara maruz kalan kişilerin ilerleyen yıllarda depresyon, bağımlılık, obezite ve şiddete eğilim gibi sorunlar yaşadığı bilgisi yer aldı. Dünya genelinde geçen sene kötü muamele gören çocukların yüzde 26'sı cinsel istismara maruz kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, cinsel istismar mağdurlarının yüzde 18'ini kız çocukları, yüzde 8'inin ise erkek çocukları oluşturdu.

AA