Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113433
ALTIN
163.499
DOLAR
3.8031
STERLİN
5.3232
EURO
4.6951

Çocuk istismarına 'Kimyasal hadım'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım konusu birkaç gün içinde gündeme gelebilir" dedi.

20 Şubat 2018 Salı 15:34
Çocuk istismarına 'Kimyasal hadım'

Gül, çocuk istismarıyla ilgili olarak ''Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ''Hadım da dahil konu görüşülecek'' ifadelerini kullandı.

AKP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları kaydetti: "Masum olan çocuklarımız rabbimizin bize emanetidir. Bu masumların her türlü tehdit ve tehlikeden korunması da bizlerin sorumluluğnudadır. Son günlerde karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakta saldırılarla ilgili haberlerbizi bu sorumluluklar konusunda düşünmeye yöneltmelidir. Çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil alelen toplumu çöküşe götürecek birer alçaklıktır. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız. Dün Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu ele aldık. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dün Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu'nda meseleyi ele aldık.  Bu konudaki bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık. Bu heyet çok kısa süre içinde değerlendirmeler ışığında çözüm tekliflerini getirecek. Ardından ilk Bakanlar Kurulu'nda yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler neyse alınacaktır, adımları atılacaktır. Bu tür konuların beklemeye uzatmaya tahammülü yoktur. Bu tür suçları işleyenlerin tüm indirimlerin kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletin gözünde ve toplumda açılan yaralar bir insanı öldürmekle aynıdır. Bu tür suçlara verilen cezaların hissiyatımıza uygun olması gerekir. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HadımAbdulhamit Gülçocuk IstismarıCinsel Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG'nin silahı ABD'den, militanı Avrupa'dan
YPG'nin silahı ABD'den, militanı Avrupa'dan
Dualarla Afrin'e uğurlandılar
Dualarla Afrin'e uğurlandılar
Afrin denklemi! Türkiye ile Suriye karşı karşıya
Afrin denklemi! Türkiye ile Suriye karşı karşıya
'PKK gençleri zorla savaştırıyor'
'PKK gençleri zorla savaştırıyor'
‘Çözüm Vatikan’da değil Ehl-i Beyt kapısında’
‘Çözüm Vatikan’da değil Ehl-i Beyt kapısında’
Bin 641 terörist öldürüldü
Bin 641 terörist öldürüldü
İran'da ABD katliamı! Uçan tabutlarla yolculuk ediyorlar
İran'da ABD katliamı! Uçan tabutlarla yolculuk ediyorlar
Şehitlerimizi binlerce kişi uğurladı 
Şehitlerimizi binlerce kişi uğurladı 
Askeri araç devrildi, 2 asker kayıp
Askeri araç devrildi, 2 asker kayıp

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim