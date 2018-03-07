Çocuk teröristler... ABD buna ne diyecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesi terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Mehmetçiğin kahramanca mücadele ettiği YPG/PKK terör örgütü ise çirkeflikte sınır tanımıyor. Afrin bölgesinde çocuk, kadın, sivil ayırt etmeden saldırı gerçekleştiren terötristler, ailelerinini elinden zorla aldıkları çocukları da çatışma sahalarına sürmekten geri durmuyorlar.

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı. Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, bu kez PKK/YPG'li teröristlerin kendi çektikleri fotoğraflarla belgelendi.

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor.

Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları fotoğraflarda yer alıyor. Çocukların, bölücü terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan ve örgütün diğer sözde "yöneticilerinin" fotoğrafları önünde poz verdikleri görülüyor.

ABD buna ne diyecek?

Şimdi merak edilen şey Türkiye'nin gösterdiği tepkilere rağmen YPG'yi desteklemekten vazgeçmeyen ABD'nin bu konuda ne diyeceği.

Ancak bu güne kadar ABD'nin YPG'ye destek vazgeçebileceğine dair hiçbir işaret gelmedi. Bilakis destek devam etti ve ABD'li yetkililer her fırsatta bu desteğin devam edeceğini vurgulamaktan da geri kalmadılar.

Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albey Robert Manning, terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturan SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin (Kod adı: Mazlum Kobani) için 'General Mazlum' ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel de Şubat'ta PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) "Sahadaki ortağımız SDG" sözleriyle bahsederek terör örgütüne destek vermeye devam edeceklerini duyurmuştu.

ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Türkiye uzmanı Michael Werz, 2 yıl kadar önce bir analizinde “YPG’nin Suriye’de DEAŞ'a karşı mücadelede ABD’nin askeri müttefiki olduğunu” ve bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğini belirterek, “Türkiye’nin buna alışması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası hukuk ihlal ediliyor

Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusu insan hakları örgütleri tarafından da belgelenerek zaman zaman kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayda almıştı.

HRW'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insan hakları ihllalerine ilişkin raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın özellikle bölgedeki küçük yaştaki çocukları savaştırması, ihlallerin ilk sırasında yer aldı.

BM tarafından "Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün" ilan edilen 12 Şubat'ta yazılı bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Suriye'nin çocukların en fazla savaşçı olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer aldığını açıklamıştı.