Çocukları öldüren bomba ABD'den

ABD'nin destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği bildirildi. Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bombanın Amerikan Lockheed Martin firmasının ürettiği bir bomba olduğu iddia edildi. Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği ve Yemen'de çok sayıda çocuğun hayatına mal olan saldırıda kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca bu bombaya çok benzeyen Amerikan yapımı başka bombaların, 2016 yılının mart ve ekim aylarında Yemen'de düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarda da kullanıldığı bildirildi. Haberde, Ekim 2016'da Yemen'de bir cenaze törenine düzenlenen ve 155 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda kullanılan bombanın ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Suudi yönetimine lazer güdümlü silahların satışını yasakladığı ancak Mart 2017'de Donald Trump yönetiminin bu yasağı kaldırdığı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, daha önceki bir değerlendirmesinde, ABD'nin Suudi öncülüğündeki koalisyona hedef planlama konusunda yardım ettiğini, doğrudan hedefleme işleminde destek vermediğini savunmuştu. Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 9 Ağustos'ta çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi yaralanmıştı.

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