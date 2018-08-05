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Çocukları ölüme gönderiyorlar

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nda birçok kez belgeleriyle ortaya koyduğu YPG/PKK’nın çocukları savaştırarak ölüme göndermesi, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile de gözler önüne serildi

05 Ağustos 2018 Pazar 17:22
Çocukları ölüme gönderiyorlar

Güvenlik kaynakları, yurt içinde ve komşu bölgelerde inanılırlığını yitiren ve bu nedenle eleman temininde güçlük çeken terör örgütünün, çocukları zorla silah altına alarak sosyal dokuyu bozmaya, ailelerinin hayatını karartmaya, çocukları kandırarak barış ve huzuru baltalamaya devam ettiğini, raporun bunu bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendirmesini yapıyor. Türkiye’nin, terör örgütlerine yönelik Afrin’de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı esnasında birçok kez kanıtladığı, YPG/PKK’nın çocukları ailelerinden zorla kopararak ölüme gönderdiği gerçeği, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha belgelendi.

Afrin’de terör örgütünün imha edilen eğitim kampı ve muhabere merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı. Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukları ellerinde kalaşnikoflar ile eğitime tabi tutan ve dağa çıkaran terör örgütü, sadece çocukları ölüme sürmekle kalmıyor, hedef de alıyor.

Terör örgütünün acımasızlığı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde katlettiği Bedirhan Mustafa bebek ve annesi örneğinde de olduğu gibi sivil, kadın, çocuk ve hatta bebek demeden yaptığı katliamlar da rapordaki tespitlerle örtüşüyor.

Raporda ABD’ye de atıf yapıldı

Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi’nin 3 Ağustos’ta yayımladığı raporda “Silahlı grup, bir kısmı aileleri kontrolünde kamplarda yaşayanlar dahil, çocukları saflarına katmayı derhal durdurmalı” ifadeleri yer aldı. 

Raporda, 18 yaşından küçüklerin silah altına alınmasının uluslararası hukukça yasaklandığı, 15 yaşından küçük çocukların bu uygulamaya tabi tutulmasının ise savaş suçu olduğu vurgulandı. “ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı” ifadesinin bulunduğu raporda, çocukları kaçırılan ailelerle yapılan röportajlara da yer verildi. 8 ailenin 13-17 yaşlarında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun silah altına alındığı örneği rapora yansıdı. AA

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