Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Çok özel bir domates geliştirdiler

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, stresi gördüğünde kendini korumak için aromayı artırıcı kimyasallar salgılayan, tat ve aromasını geliştiren, tuza dayanıklı domates geliştirdi

05 Ağustos 2018 Pazar 15:19
Çok özel bir domates geliştirdiler

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, stresi gördüğünde kendini korumak için aromayı artırıcı kimyasallar salgılayan, tat ve aromasını geliştiren, tuza dayanıklı domates geliştirdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tarım ürünlerinde daha yüksek verime sahip, hastalıklara dayanıklı türlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında domates için TÜBİTAK desteğiyle proje yürütüldü.

Bölüm doktora öğrencisi Hatice Şelale'nin tez programı kapsamında İYTE Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar danışmanlığında yürütülen projede son yıllarda fazla sulama ve gübrelemeden dolayı toprakta artan tuzluluğa karşı dayanıklı domates çeşidi geliştirmek hedeflendi. Bilim insanları ilk olarak Peru'da tuza ve kuraklığa dayanıklı yabani bir domates türünü inceledi.

Bu türde tuza ve kuraklığa dayanıklılığı sağlayan geni tespit eden ekip hali hazırda kullanılan kültür domatesiyle melezleme yaparak yeni bir tür ortaya koydu. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucunda hem tuza hem de kuraklığa dayanaklı domates türünün veriminin de diğer türlere göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu görüldü. Prof. Dr. Doğanlar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece domateste değil diğer tarım ürünlerinde de tuzun ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Bu sorun giderek artıyor. Sulamanın ve gübrelemenin artmasıyla birlikte topraklarımızda ve sularımızda tuzluluk sorunu ortaya çıktı. Bu koşullarda yetiştirilebilecek tarım ürünlerinin geliştirilebilmesi gerekiyor. Biz bu projede domatesi hedef aldık" dedi. AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukları ölüme gönderiyorlar
Çocukları ölüme gönderiyorlar
Nefes aldıracak düzenleme
Nefes aldıracak düzenleme
Ehliyette yeni dönem başladı
Ehliyette yeni dönem başladı
ODTÜ'lü mühendisler geleceğimiz
ODTÜ'lü mühendisler geleceğimiz
Pasaport şerhi devam ediyor
Pasaport şerhi devam ediyor
İkramla başladı dondurmacı oldu
İkramla başladı dondurmacı oldu
Gıdada israf ciddi boyutlarda
Gıdada israf ciddi boyutlarda
Maduro'ya CIA'dan suikast girişimi
Maduro'ya CIA'dan suikast girişimi
Baz istasyonlarının kablolarını kesiyorlar
Baz istasyonlarının kablolarını kesiyorlar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim