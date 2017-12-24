Çok sayıda kanuna KHK ile rotüş

KHK ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 188. maddesinde yapılan değişiklikle, 'esasa ilişkin hükmün' açıklanacağı duruşmaya sanık avukatlarının mazeretsiz katılmamaları halinde mahkeme heyeti davaya devam edebilecek.

CMK'nın 288'inci maddesinin 'd' bendinde yer alan "Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur" hükmündeki 'okunur' ifadesi, 'anlatılır' olarak değiştirildi.

Bu arada 696 sayılı KHK ile özellikle yüzlerce sanıklı darbe girişimine ilişkin davaların Yargıtaydaki temyiz incelemelerinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

696 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu'na çeşitli maddeler eklendi ve kayyımlara ilişkin düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenlemeyle, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde, kayyımın ilk defa atandığı mali yıl ve öncesinde yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak onay yükümlülüğü olmayacak.

KHK ile Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

HABER MERKEZİ