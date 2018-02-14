Coniden net itiraf!

ORHAN DEDE/DETAY HABER

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi başlıklı raporu sundu.

Coats, raporunda Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını ancak önümüzdeki bir yıl içinde çatışmayı sürdürebilecek yetenekte olduğunu kaydetti. Coats, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sitesinde yayınlanan raporunda, "Suriye muhalefetinin 7 yıldır süren isyanı muhtemelen artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte değil" ifadelerine yer verildi.

Raporda, "İsyancılar muhtemelen çatışmayı en azından önümüzdeki bir yıl daha sürdürecek gücü koruyacak" dendi.

YPG, PKK'nın uzantısı

ABD'nin söz konusu istihbarat raporunda YPG itirafı da yer aldı.

Daniel Coats’ın Kongre’ye sunduğu 13 Şubat 2018 tarihli ‘Dünyada Tehdit Değerlendirmesi’ isimli raporun Ortadoğu bölümünde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin "PKK ile ilişkili olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu" ifade edildi. Raporda YPG için 'PKK'nın Suriye'deki milisleri' ifadeleri kullanıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "YPG-PKK’nın Suriye’deki milisleri, muhtemelen bir çeşit özerlik arayışına girecek ancak Rusya, İran ve Türkiye’den dirençle karşılaşacaklar. Rusya ve İran Suriye’de uzun vadeli olarak varlık göstermeyi planlıyor; askeri üs haklarının yanı sıra petrol ve gaz arama kontratlarını garanti altına almaya çalışacaklar. İran Suriye üzerinden Lübnan’a bir kara koridoru oluşturma arayışında."

CIA da terör örgütü demişti

Son dönemde ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği desteğe ilişkin çarpıcı itiraflar ortaya çıkarken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü. Buna göre, Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.

Önceki hafta kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan 'PKK' ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından yalanlama yapılmaması da dikkati çekmişti.

İtiraflara rağmen silahlandırmaya devam

ABD'den YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu teyit eden rapor ve itiraflar gelmesine rağmen, ABD yönetimi terör örgütünü beslemeye devam ediyor.

Nitekim geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı, kökü kurumuş DEAŞ ile mücadele gerekçesinin ardına sığınarak PYD/YPG/PKK terör örgütüne 2019 yılı için 550 milyon dolar bütçe ayırdı! Bu paranın 300 milyon doları YPG'lilerin eğitilip donatılması, 250 milyon dolarlık kısmı da "DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için harcanacak.

Öte yandan ABD şimdiye kadar YPG'ye 5 bin tır silah gönderdi. Dahası Washington, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı’ya hava yoluyla yeni araç ve silah kargoları göndermeye de devam ediyor. Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara verilen silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahlar var.

PYD/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları bugüne kadar gayriresmi olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyor.

Bu veriler ışığında ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats ile CIA’nin “YPG’nin ABD’nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Suriye uzantısı” olduğunu itiraf etmesi, ABD’nin açık bir şekilde bir terör örgütünü silahlandırıp desteklediğini ortaya koyuyor.