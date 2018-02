‘Çözüm Vatikan’da değil Ehl-i Beyt kapısında’

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumları serisi Ordu ile devam etti. Ordu'da gerçekleştirilen sempozyum iki oturum halinde yapıldı.

Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu başkanlığında yapılan ilk oturumda Hasan Hüseyin Tekin, Nihat Hekimoğlu, Müslim Karabacak, Ahmet Hamdi Kepekçi ve Abdullah Terzi konuştu.

İkinci oturum ise Prof. Dr. Ünal Emiroğlu başkanlığında yapıldı. Bu oturumda ise Asude Havuzlu, Harun Kayacı, Selim Kotil, Muharrem Bayraktar ve Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu konuştu. Sempozyumun açılış konuşmasını Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi yaptı.

Konuşmasında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabıyla Ehl-i Beyt soyundan gelen dindar bir Atatürk ortaya koyduğunu ifade eden Sabri Terzi şunları söyledi: "Prof. Dr. Haydar Baş hocamız şunu ifade etti; 'tarih boyunca Ehl-i Beyt ve Atatürk düşmanlığı, Nakşi anlayışın, Muaviye ve Yezit İslam anlayışının bir yansımasıdır.' O açıdan tarih boyunca Ehl-i Beyt'e düşman olanlar şimdi de Atatürk'e düşmanlar. O yüzden ben çok muhterem genel başkanımıza bizi gerçek Atatürk ile buluşturduğu için şükranlarımı arz ediyorum."

‘Hala yalın gerçekten habersizler’

Ordu'da gerçekleştirilen Atatürk Vatandır sempozyumunun kapanış konuşmasını ise Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu yaptı. Konuşmasına Afrin gündemiyle başlayan Eyercioğlu, ABD ile varılan mutabakatı değerlendirdi.

Prof. Eyercioğlu, "Şimdi ordumuz bir mücadele veriyor. Görünürde bu mücadele Afrin'deki YPG ile veriliyor ama herkes biliyor ki bu mücadele aslında müttefikimiz, stratejik ortağımız dediğimiz ABD ve ona destek veren global güçlerle veriliyor. Şimdi bombalar sınırımızın içine kadar düşüyor. Gelinen manzara bu. Hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ABD ile restleşirken buradan bir çözüm çıksın diye bekliyorduk. Gördük ki bütün konular buzdolabına kaldırıldı ve hiçbir sonuç çıkmadı. Biz sonucun çıkmayacağını çok iyi biliyorduk. Niçin? Çünkü Prof. Dr. Haydar Baş öngörüsü ile bize ABD'nin bu coğrafyada ne yapmak istediğini açık ve net olarak söylemişti. Ama hala Türkiye'de idarecilerimiz başta olmak üzere TV ekranlarında yorum yapanlar bile Prof. Dr. Haydar Baş'ın duyurduğu bu açık ve yalın gerçekten habersizler" dedi.

‘Toprağımızda gözü olanlarla işbirliği olmaz’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ankara'da yapılan görüşmelere değinen Eyercioğlu şöyle devam etti: "ABD Dışişleri Bakanına, "Münbiç'te siz YPG'den vazgeçin ve Türk ordusu ile beraber hareket edelim" deniyor. Bir kez daha söylüyoruz; ABD burada geçici bir süre için bulunmuyor. ABD, Ortadoğu'ya özellikle Irak ve Suriye'ye, buraları kendine vatan yapmak hedefiyle gelmiştir. Onun için bizim toprağımızı kendine vatan yapmak isteyenlerle işbirliği yapamazsın, o coğrafyada beraberce bulunamazsın. Ya sen varsın, ya da o var. Bu yalın gerçeği anlamadıktan sonra bütün çıkışlar, arayışlar beyhudedir. Siz hala doların karşılığında para basıyorsanız. Siz hala ABD’li şirketleri Türkiye'deki bütün kaynakların başına yerleştirip, silahınızı, içine bindiğiniz uçağınızın kontrolü bile onların elinde bir ordu ile yürüyorsanız Vatikan'a duaya bile gitseniz hiçbir işi çözemezsiniz. Onun boş yere konuşmanın faydası yok."

‘Çözüm Vatikan’da değil Ehl-i Beyt kapısında’

Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, her hafta sonu farklı bir kentte düzenlenen Atatürk Vatandır sempozyumlarının misyonu için de oldukça dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Eyercioğlu, "Biz Atatürk Vatandır programlarıyla gerçek Atatürk'ü tanıyalım diyoruz. Prof. Dr. Haydar Baş gerçek Atatürk'ü tanıdığımızda günümüz Atatürk'ünü da çok kolay bulacağımızı bize bildiriyor. Eğer bağımsız bir ekonominiz, bağımsız bir siyasetiniz, bağımsız bir görüşünüz yoksa siz Atatürk'ü anlayamazsınız. O zaman Prof. Dr. Haydar Baş'ı da anlayamazsınız ve şu çözümsüzlük politikasında elinizde Ortadoğu'yu ABD'ye vatan yaparsanız. Ve maalesef bu coğrafyada yaşayan Türk, Kürt, Arap... hangi etnik kökenden olursa olsun Müslüman’ın katli, gözyaşı yine Müslüman’ın kanına ortak olur. Onun için Atatürk Vatandır sempozyumları il il dolaşıyor, herkese ulaşıyor. Yarın hiç kimse milli birliği adresinden haberimiz yoktu diyemez. Hiç kimse ümmetin birliğinden de haberimiz yoktu diyemez. Prof. Dr. Haydar Baş Ehl-i Beyt adresiyle Müslümanların tamamını ve Atatürk adresiyle milletin tamamını aynı noktada buluşturuyor. Onun için bu sempozyumlar çok önemli. Burada konuşulanlar çok önemli. Buradan anlaşılması gereken Hoş Geldin Atatürk kitabıyla milletin kalbine kazınacak olan bağımsızlık ruhudur, imandır, inançtır. Maalesef dün başlayan yıkılış süreci gün geçtikçe daha büyük yaralar açıyor. Bir an önce hem bizi idare edenlerin hem de milletimizin ayıkıp ciddi bir muhasebe ile bir dönüş yapması gerekiyor. Bunu yapmak her birimizin elinde. Bunu gerçekleştirdiğimizde bir bakacağız ki çözümün adresi önümüzde duruyor. Onun için Vatikan kapılarında çözüm yok. Çözüm Ehl-i Beyt ile çözüm Atatürk ile çözüm günümüzün Atatürk'ü hoca Atatürk Prof. Dr. Haydar Baş iledir" dedi.