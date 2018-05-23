Çukurca'da petrol kuyusu için ilk kazma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çukurca ilçesinde kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahasında incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Berat Albayrak, beraberindeki heyetle Yüksekova'dan helikopterle Çukurca'ya, buradan da Bardaklı Yaylası'nda kurulan sahaya geçti.

Burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Albayrak, düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en güzel ilçelerinden birinde tarihi bir günde bir araya geldiklerini söyledi. Irak sınırına 3.5 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, "Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada kendi mühendislerimizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız.

Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan içinde çok yoğun şekilde uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım" dedi. AA