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Çukurca’da roketli saldırı: 1 şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı bölgesinde bulunan askerlere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı

01 Şubat 2018 Perşembe 17:10
Çukurca’da roketli saldırı: 1 şehit

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesindeki askerlere terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, dün saat 10.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca Güven Dağı’nda bulunan askerlere roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
HakkariÇukurcaGüven DağıRoketAsker
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