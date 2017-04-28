Cumhurbaşkanı Barzani'yle görüştü

Suriye'nin Karaçor, Irak'ın Sincar bölgesinde terör hedeflerini vurması nedeniyle sözde müttefikleri ABD ve Rusya tarafından tepki ile karşılanan Türkiye ise terörle mücadelemiz devam edecek mesajları veriyor.

İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması kadar doğal bir şey yoktur. Tehditler sürdüğü müddetçe gereken her türlü tedbiri alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf DEAŞ ile mücadele ediyor diye PKK, YPG gibi terör yapılarının etnik temizlik faaliyetlerine, bölgede işlediği cinayetlere tepkisiz kalmak, yeni insanlık suçlarına davetiye çıkarmaktır. PYD'yi biz tanırız, YPG'yi biz tanırız. Bizdeki PKK terör örgütünün bunlar düşük çocuklarıdır. Onların yetiştirmesidir. Bunları gayet iyi biliriz ve bu bölgede kim kimdir bunu bilen birisi biziz. Bu, bize sorulmalı. Dostlarımız bunu bizden öğrenmeli. Yoksa yanlış bilgiler üzerine geleceğe yönelik yanlış adımlar atılıyor ve bölge bir çöküşün içerisinde. Medeniyetler çöküyor, insanlar ölüme mahkûm ediliyor" dedi.

‘Kuzey Suriye'de bir devlet kurulamaz’

"Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması kadar doğal bir şey yoktur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz bir hukuk devletiyiz, haklarımız neyse bunu kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Tehditler sürdüğü müddetçe gereken her türlü tedbiri alacağız. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Hele hele Kuzey Suriye'de bir devlet kurma teşebbüsü içerisine giren malum bazı cahiller var, 'Cahil cesur olur' diyorlar ya o da o havalarda, kendine göre bakanlar kurulu oluşturuyor vesaire... Biz bunları karşılıksız bırakmayız ve Kuzey Suriye'de böyle bir devlet kuruluşuna da asla müsaade etmeyiz. Çünkü Suriye'nin bölünmesine karşıyız, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız. Terörle mücadeleyi sınırlarımız içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Bu konuda tüm dost ve müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz."

"Bölgede kim kimdir bunu bilen biziz"

Türkiye'nin 6 yıldır kendi imkânlarıyla 3 milyon sığınmacıyı barındırdığını ve STK'larla beraber yapılan harcamaların 25 milyar doları bulduğunu söyleyen Erdoğan, "Peki bize gelen nedir? Avrupa Birliği'nden bugüne kadar söz verdikleri halde 2016'nın Temmuzunda 3 milyar avro vereceklerdi, peki şu ana kadar ne geldi? 725 milyon avro geldi, hatta ikinci bir 3 milyar avro daha gelecekti, hiçbir ses yok. Peki, BM Mülteciler Komiserliğinden bir şey gelmedi mi? Oradan da 550 milyon dolar geldi. Bize gelen bu ama yaptığımız harcama 25 milyar dolar" dedi.

Barzani'yle görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yle İstanbul Yıldız Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşmenin en önemli gündem maddesini; Irak'ta Sincar bölgesine hava operasyonunun ardından kara harekatı düzenlenmesine ilişkin planlar oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın "İkinci Kandil" haline getirmeye çalıştığı Irak içindeki Sincar bölgesine ilk kez pazertesi gününü salıya bağlayan gece yarısı saat 02.00'de hava harekatı düzenlemişti.

Sincar bölgesinin yanı sıra Suriye kuzeydoğusunda Karaçok Dağı bölgesine de eş zamanlı olarak düzenlenen harekat, Fırat Kalkanı'nın ardından Türkiye'nin bölgedeki ikinci önemli hamlesinin ilk adımı olarak yorumlandı. Genelkurmay, harekatın devam ettirileceğini açıkladı.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL