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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'ta düzenlenecek 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek
Açıklamada, G20 Zirvesi'nin, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıdığı kaydedildi. Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da ele alınacak olmasının zirvenin önemini arttırdığı belirtilen açıklamada, zirvenin, küresel gündem ve G20'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlerle paylaşılmasına da imkan sağlayacağı ifade edildi. Açıklamada, Erdoğan'ın zirve dolayısıyla bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı da aktarıldı. AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanyaya Gidecek
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