Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda'ya!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır" dedi.

'Aklını zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu' diye konuşan Erdoğan, FETÖ mensuplarıyla ilgili, "Vatanını 1 dolara satacak kadar alçalan birinde namus, onur, haysiyet kalır mı? Allah aşkına, kendi silah arkadaşlarını dahi kalleşçe, alçakça katleden bir caniden artık ne bekleyebilirsiniz? Tabii ki hiçbir şey. Hainin ne insanlığı olur ne de arkadaşlığı. Aklını hoca kılıklı şarlatana zimmetlemiş birinin ne ahlakı kalır ne de namusu" dedi.

Sağlık alanındaki gelişmeler

"Dostun da düşmanın da kabul edeceği bir gerçek varsa o da Türkiye'nin sağlıkta en büyük dönüşümünü gerçekleştirdiğidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Farklı kurumlara bağlı olarak hizmet veren tüm kamu hastanelerini tek çatı altında topladık. 2002 yılında bin 156 olan sağlık tesisine 3 bin 480 yeni tesis ekledik. 2002 yılında 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı yaklaşık 500 bin ilave ile çok daha güçlendi. Sağlık üniversiteleri kurmaya başladık. 2002 yılında 481 olan 112 acil istasyon sayısı 2 bin 401'e 618 olan ambulans sayısı 4 bin 815'e yükselmiştir. Türkiye'de ilk defa bizim dönemimizde helikopter ve uçak ambulansa sağlık dünyamız tanışmıştır."