Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104001
ALTIN
145.831
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7609
EURO
4.1894

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 22'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Suriye ve Irak ağırlık bir görüşme olacak. Bu arada Erdoğan ABD'de katıldığı programdalarda gündemin kritik başlıkları üzerine önemli açıklamalar yaptı.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:52
60 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 'Bloomberg Küresel İş Forumu'nda soruları cevapladı. Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin, Irak'taki mücadele bittiği andan itibaren 'Irak asla parçalanmamalı' tezini savunduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Kesinlikle Irak'ta böyle bir bağımsız devlet ilanına biz taraf değiliz. Asla olamaz. Böyle bir şeye müsaade edilmesi mümkün değil. Orada sadece Kürtler yaşamıyor, orada Türkmenler var, orada Araplar var. Bütün bunların birlikteliğini bozmaya kimsenin hakkı yok."

Müttefikleri Türkiye'ye silah satmıyor

Erdoğan, Türkiye'nin neden Rusya'dan S-400 füzesi almak istediği konusundaki soruya ise "Biz NATO ülkelerinden istediğimiz silahları alamıyorsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Biz insansız hava araçlarını birçok dost, NATO ülkelerinden istemişizdir. Paramızla istediğimiz halde bunları alamadık. Daha basit Zigsauer, tabanca. Bunları alamamışızdır. Alamayınca ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Terör örgütüne bu silahları bedava veriyorlar. Türkiye senin ortağın olacak, NATO'da beraber olacaksın, istediğin silahı NATO'daki ortağından, müttefikinden alamayacaksın. Bu neyle izah edilir? Onun için bu adımı atmak durumundayız ve atıyoruz. Şu anda da hızla devam ediyoruz. Görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

ABD terör örgütünü destekliyor

Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'ın yanı sıra PYD/YPG terör örgütünün bulunduğuna işaret ederek, "Demokrasiye inanmış bir ülkenin (ABD), bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, bir başka terör örgütünü yok etmesini ben anlayamıyorum. Mesela ABD'nin Irak üzerinden Suriye'deki bu terör örgütlerine verdiği destek 3 bin tırı aşmıştır. Burada tanklar var, toplar var, ağır zırhlı araçlar var, mühimmat var, 3 bin tırın üzerinde. Ben, Türkiye olarak düşünüyorum, Kuzey Suriye'ye gelen bütün bu ağır silahlar, yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir" dedi.

AB karar versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik, "Ben diyorum ki karar merciinde olan onlar. Onlar, bize kapıyı kapatsın biz kararı rahat veririz. Çok da meraklı değiliz, bunu da söyleyeyim ama onlar istiyorlar ki Türkiye buradan kaçsın, yok, biz hiçbir zaman minderden kaçmadık. Minderden kaçan olmayız. Minderden kaçan onlar olsun. Kararlarını versinler, bizim kararımız kolay. Türkiye uygulanan aslında siyasi bir ambargodur bu ve Türkiye'nin kişiliğine, şahsiyetine yönelik bir saygısızlıktır bu. Avrupa Birliği müktesebatına ters bir yaklaşımdır bu. Bugün git, yarın gel. Bize yalan söylediler, bize doğru konuşmadılar" dedi.

Son Güncelleme: 21.09.2017 17:54
Anahtar Kelimeler:
ReferandumBarzaniS-400ABSilahTerörDonald TrumpNew YorkABDCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri
Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri
Çavuşoğlu: Güç kullanımı söz konusu değil
Çavuşoğlu: Güç kullanımı söz konusu değil
Eğitimli gençler gidiyor
Eğitimli gençler gidiyor
ABD'den yeni kumpas! Türkiye'nin başı çok ağrıyacak
ABD'den yeni kumpas! Türkiye'nin başı çok ağrıyacak
Ege Denizi'nde 4 şiddetinde deprem
Ege Denizi'nde 4 şiddetinde deprem
Kış hazırlığındaki teröristlere operasyon
Kış hazırlığındaki teröristlere operasyon
FSM Köprüsü'nde çalışma başlatılıyor
FSM Köprüsü'nde çalışma başlatılıyor
7 kişiye 1 otomobil düşüyor
7 kişiye 1 otomobil düşüyor
İstanbul için yağış uyarısı
İstanbul için yağış uyarısı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim