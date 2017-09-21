Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 'Bloomberg Küresel İş Forumu'nda soruları cevapladı. Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin, Irak'taki mücadele bittiği andan itibaren 'Irak asla parçalanmamalı' tezini savunduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Kesinlikle Irak'ta böyle bir bağımsız devlet ilanına biz taraf değiliz. Asla olamaz. Böyle bir şeye müsaade edilmesi mümkün değil. Orada sadece Kürtler yaşamıyor, orada Türkmenler var, orada Araplar var. Bütün bunların birlikteliğini bozmaya kimsenin hakkı yok."

Müttefikleri Türkiye'ye silah satmıyor

Erdoğan, Türkiye'nin neden Rusya'dan S-400 füzesi almak istediği konusundaki soruya ise "Biz NATO ülkelerinden istediğimiz silahları alamıyorsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Biz insansız hava araçlarını birçok dost, NATO ülkelerinden istemişizdir. Paramızla istediğimiz halde bunları alamadık. Daha basit Zigsauer, tabanca. Bunları alamamışızdır. Alamayınca ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Terör örgütüne bu silahları bedava veriyorlar. Türkiye senin ortağın olacak, NATO'da beraber olacaksın, istediğin silahı NATO'daki ortağından, müttefikinden alamayacaksın. Bu neyle izah edilir? Onun için bu adımı atmak durumundayız ve atıyoruz. Şu anda da hızla devam ediyoruz. Görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

ABD terör örgütünü destekliyor

Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'ın yanı sıra PYD/YPG terör örgütünün bulunduğuna işaret ederek, "Demokrasiye inanmış bir ülkenin (ABD), bir terör örgütüyle iş birliği yaparak, bir başka terör örgütünü yok etmesini ben anlayamıyorum. Mesela ABD'nin Irak üzerinden Suriye'deki bu terör örgütlerine verdiği destek 3 bin tırı aşmıştır. Burada tanklar var, toplar var, ağır zırhlı araçlar var, mühimmat var, 3 bin tırın üzerinde. Ben, Türkiye olarak düşünüyorum, Kuzey Suriye'ye gelen bütün bu ağır silahlar, yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir" dedi.

AB karar versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik, "Ben diyorum ki karar merciinde olan onlar. Onlar, bize kapıyı kapatsın biz kararı rahat veririz. Çok da meraklı değiliz, bunu da söyleyeyim ama onlar istiyorlar ki Türkiye buradan kaçsın, yok, biz hiçbir zaman minderden kaçmadık. Minderden kaçan olmayız. Minderden kaçan onlar olsun. Kararlarını versinler, bizim kararımız kolay. Türkiye uygulanan aslında siyasi bir ambargodur bu ve Türkiye'nin kişiliğine, şahsiyetine yönelik bir saygısızlıktır bu. Avrupa Birliği müktesebatına ters bir yaklaşımdır bu. Bugün git, yarın gel. Bize yalan söylediler, bize doğru konuşmadılar" dedi.