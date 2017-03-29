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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada, "İsviçre'nin parlamento binası önünde dev bir poster asacaklar, silahı şakağa dayayacak ve orada polisin nezaretinde, terör örgütleri yürüyüşünü yapacak ve İsviçre yönetiminin herhangi bir sesi çıkmayacak" diyerek, İsviçre'ye yüklendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında yaptığı konuşmada, Avrupa'ya giderek anayasa değişikliğine 'hayır' denmesi için çalışanların, terör örgütünün uzantılarıyla beraber çalıştığını ifade etti. "Benim bakanıma uçuş izin vermeyenler, benim bayan bakanımı Hollanda'ya sokmayıp arabanın içine mahkum edenlerle beraber hareket ediyorlar" diyen Erdoğan, İsviçre'de kendisiyle ilgili parlamento binasının önüne asılan pankartı hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsviçre'nin parlamento binası önünde dev bir poster asacaklar, silahı şakağa dayayacak ve orada polisin nezaretinde, terör örgütleri yürüyüşünü yapacak ve İsviçre yönetiminin herhangi bir sesi çıkmayacak. Hiç önemli değil. Biz, buralara milletimizle geldik, milletimizle yürüyoruz. Biz, bunlarla gelmedik" diye konuştu.

'Terörün beli kırılıyor'

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz, inlerine girdik. Tendürek Dağı'nda, Cudi'de, Gabar'da, Besler Dereler'de şu anda inlerine girdik. Sağolsun İçişleri Bakanımızın riyasetinde silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız hep beraber bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Sadece içeride değil Suriye'de de Cerablus, Rai, Dabık, Bab, bütün buralarda DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz.

Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek, hiç bunun lamı cimi yok" diye konuştu. Türkiye'de eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda ileriye gidileceğini anlatan Erdoğan, enerjide, bugün önemli bir adım atıldığını, doğalgazın ulaşmadığı ilin kalmadığını aktardı.

AA

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