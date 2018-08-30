Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda konuştu

Konuşmasında "Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm Harp Okullarımızı Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde toplayarak yeniden yapılandırmıştık. 2016-2017 yıllarında Harp okullarımızdan Türk öğrenci mezun edemedik" diyen ERdoğan, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ve bu yılın Temmuz ayında 3 bin teğmeni TSK'mıza kazandırdık.

Bugün yeniden yapılandırma sonrası harp okullarımızın ilk mezunlarını veriyoruz. İnşallah yarın Balıkesir'e gidecek, astsubaylarımızın mezuniyet törenlerinde onlarla ve aileleriyle birlikte olacağız. Milli Savunma Üniversitemiz önümüzdeki Ekim ayında toplam 6 bin 125 Türk, ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim öğretim yılına başlayacaktır. Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütüyor olacaktır.

Bazıları askeri okullar kapatıldı diye propaganda yapıyor. İşte burada olduğu gibi harp okullarımız, astsubay meslek yüksek okullarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece ihtiyaç kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. Öğrenci sayısı 9 bin 500'ün üzerindedir" dedi.

HABER MERKEZİ