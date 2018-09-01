Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko tarafından resmi törenle karşılandı. Özel uçak "TUR" ile 1 Eylül saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.

Üç günlük ziyaretinin ilk günündeki temasları kapsamında Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamladıktan sonra 3 Eylül'de Kırgızistan'dan ayrılacak.

HABER MERKEZİ