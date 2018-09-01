Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko tarafından resmi törenle karşılandı. Özel uçak "TUR" ile 1 Eylül saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.

Üç günlük ziyaretinin ilk günündeki temasları kapsamında Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamladıktan sonra 3 Eylül'de Kırgızistan'dan ayrılacak.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den İdlib uyarısı
BM'den İdlib uyarısı
Yetki belgesi olmayan emlakçıya ruhsat yok
Yetki belgesi olmayan emlakçıya ruhsat yok
İhracatı otomotiv sırtladı
İhracatı otomotiv sırtladı
CK ile 471 amirin yeri değişti
CK ile 471 amirin yeri değişti
Türk ve Rus istihbaratından Suriye'de ortak operasyon
Türk ve Rus istihbaratından Suriye'de ortak operasyon
Danıştay saldırısı davasında ceza yağdı
Danıştay saldırısı davasında ceza yağdı
Batman'dan acı haber
Batman'dan acı haber
Elektrikli araç satışında Avrupa ikinci oldu
Elektrikli araç satışında Avrupa ikinci oldu
Almanya'dan gelen turist sayısı artıyor
Almanya'dan gelen turist sayısı artıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim