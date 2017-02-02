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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşunu da al gel!

"Turizm Sektör Temsilcileriyle Buluşma" programında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum" dedi.

02 Şubat 2017 Perşembe 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşunu da al gel!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizm sektör temsilcilerini ağırladı. "Devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok önemli sebepleri var" diyen Erdoğan, "yurtdışındaki vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak 'komşunu da al gel kampanyası başlatıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Ülkemiz içinde turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu görüyoruz, bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlamak niyetindeyiz. Bunda kararlıyız" dedi.

'Komşunu al gel kampanyası'

"Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da 'Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım' anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Tabii vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. İşte bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak 'Komşunu Al Gel Kampanyası'nı başlatıyoruz" dedi.

Yabancı çalışanlara yönelik açıklamalar da yapan Erdoğan şöyle konuştu: "Kimi felaket tellallarının aksine, ülkemizde iş yapan ve ikamet eden yabancılar gerçek Türkiye'yi görme, tanıma, yaşama imkanına sahiptir. Bakanlığımız, sektörle işbirliği yaparak ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkanlar sunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde çalışanların sadece kendilerini değil, yurt dışındaki merkezlerinde çalışanları da bu imkandan faydalanarak tatillerinin en azından bir haftasını ülkemizde geçirmeye davet ediyoruz."

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