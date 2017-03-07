Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK toplantısına, ilgili bakanların da katılacağı belirtildi.
Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması, ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında, çeşitli anlaşmalar da imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretİ ile ilgili Kremlin'den de açıklama geldi.
Erdoğan ve Putin'in toplantıda ele alacakları konulara ilişkin açıklama şöyle: “Liderler, ileride de başta ticari ekonomi bağlantıların yeniden kurulması olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde görüşecekler. Gündemde Akkuyu nükleer santral ve Türk akımı boru hattı ortak projelerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor. Başta Rusya ve Türkiye’nin uluslararası terörizme karşı ortak mücadelesinin ve Suriye barış sürecinin perspektifleri olmak üzere bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunması planlanıyor. Zirve sonucunda ikili belgeler imzalanacak."
HABER MERKEZ
ABD, Münbiç’i TSK’dan koruyor!
Pentagon, Münbiç’e hafta sonu konuşlandırılan Amerikan askerlerinin ‘güvence verme ve caydırma’ amaçlı olarak gönderildiğini belirtti. ABD’nin yığınağının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu açıklmasından sonra gelmesi dikkat çekiyor.
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VALLAHİ BENCE BU DURUM TAM BİR FIRSATTIR ABD’YE KARŞI VE BU BU BAĞLAMDA RUSYA, İRAN, IRAK, SURİYE VE TÜM DİRENİŞ GÜÇLERİ, BU ABD’NİN TÜRK ASKERİNE MEYDAN OKUMASINA KARŞI TÜRKİYE’YE DESTEK VERSİNLER VE KAHRAMAN TÜRK ORDUMUZ DA, MÜNBİÇ’DEKİ PKK, PYD, YPG TERÖRİSTLERİNE SALDIRSINLAR DA BAKALIM ABD YÜREKSİZLERİ NE YAPACAK ?! BUNU GERÇEKTEN MERAK EDİYORUM VE DİYORUM Kİ, ”ABD ALÇAĞI HİÇ BİR HALT YAPAMAZ ÇÜNKÜ TERÖRİST DESTEKÇİSİ OLARAK TÜM DÜNYA KAMUOYUNA LANSE EDİLİR VE TERÖRİST DESTEKÇİSİ OLARAK DA REZİL BİR BİÇİMDE TIPKI VİETNAM’DAKİ GİBİ YENİLİR VE REZİL OLUP, DEFOLUR GİDER SURİYE VE ORTADOĞU’DAN !!!…
BU GERÇEKTEN DİRENİŞ CEPHESİ İÇİN BÜYÜK VE KONTROLLÜ BİR PÜSKÜRTME FIRSATIDIR, ÖNEMLE DEĞERLEND