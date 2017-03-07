Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK toplantısına, ilgili bakanların da katılacağı belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması, ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında, çeşitli anlaşmalar da imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretİ ile ilgili Kremlin'den de açıklama geldi.

Erdoğan ve Putin'in toplantıda ele alacakları konulara ilişkin açıklama şöyle: “Liderler, ileride de başta ticari ekonomi bağlantıların yeniden kurulması olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde görüşecekler. Gündemde Akkuyu nükleer santral ve Türk akımı boru hattı ortak projelerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor. Başta Rusya ve Türkiye’nin uluslararası terörizme karşı ortak mücadelesinin ve Suriye barış sürecinin perspektifleri olmak üzere bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunması planlanıyor. Zirve sonucunda ikili belgeler imzalanacak."

HABER MERKEZ