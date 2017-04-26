Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters ajansına verdiği röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığı hava harekâtına ilişkin "TSK’nın Sincar’da, Karaçok’ta falan yapmış olduğu bu operasyon kesinlikle Peşmergelere karşı bir operasyon değildir. Bu daha önceden zaten Sayın Barzani’ye bildirilmiş olan bir operasyondur” dedi.

Erdoğan, “Yaklaşık 45 dakikalık bir süre içerisinde yapılan bu operasyonla buradaki bu noktalar yüzde 100 isabetle vurulmuştur fakat bu arada da 5-6 Peşmerge'nin öldüğü bilgisi bize geldi. Bu tabii bizim için arzu edilmeyen bir konuydu ama böyle bir şey söz konusu oldu. Bunun ne yazık ki önceden kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen böyle bir neticenin çıkması bizim üzüntümüze muciptir” diye konuştu.

Operasyonlar sürecek

Operasyonların devamının gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Kesinlikle, yani bizim oradaki terörle mücadelede hep söylüyoruz, son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz içerde ve dışarıda sürecektir. Kandil’de, Kuzey Suriye, Kuzey Irak’ta sürecektir. Mesela şimdi Sincar bölgesi bizim için, daha önce açıkladım ben, burası bizim açımızdan ikinci bir Kandil’dir. Biz ikinci bir Kandil’in oluşmasına müsaade etmeyeceğiz çünkü Sincar'da yaklaşık 2 bin civarında PKK'lı var. Biz orada böyle bir şeyin oluşmasına müsaade edemeyiz. Eğer müsaade edersek yarın orası bir tehdit oluşturacak. Tedbirimizi almaya mecburuz."

Trump ile görüşmenin gündemi yoğun

ABD Başkanı Donald Trump’ la Mayıs ayında görüşeceklerini aktaran Erdoğan, telefonda 3-4 kez görüştüklerini fakat şu anda Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Irak gibi bölgesel sorunlar, Türkiye ile ABD’nin NATO üyesi iki ülke olarak savunma alanındaki dayanışması, terörle mücadelede PKK, PYD, YPG, FETÖ konularının ele alınıp değerlendireceklerini dile getirdi.

'Sarraf babamın oğlu değil'

İş adamı Rıza Sarraf ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD'de yargılanmasına ilişkin Erdoğan, şöyle konuştu: “Rıza Sarraf benim babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşımdır. Devletlerin yöneticilerinin herhalde bir görevi de kendi vatandaşlarının hukukunu korumaktır. Hakan Bey (Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla) bizim adeta devlet bankamız konumunda olan bir bankanın genel müdür muavinidir ve şu ana kadar Amerika’ya 7 kez girip çıkmıştır. Herhangi bir şey yokken son anda böyle bir şeyin genel müdür muavinimize uygulanmış olması, bunun burada art niyetli bazı girişimlerin olduğunu göstermektedir. Belki burada da biz tabii FETÖ’yle ilgili bağlantıların olduğunu hissediyoruz, görüyoruz ve bizim yaptığımız tespitler de bu istikamettedir. Bu oyunun bozulması gerekiyor. Bütün bunların hepsini Sayın Başkan'la ele alacağız. Feto denilen bu teröristin, yani burada yaklaşık 19 senedir 400 dönümlük bir arazi içinde misafir ediliyor olması düşündürücüdür. Yani en azından bu kişinin idari olarak gözaltına alınması veya tutuklanması beklentimizdir."

AB dağılma sürecine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) kendini çek etmesi gerektiğini belirterek "AB şu anda bir dağılma sürecinin içerisine girmiştir. Bir tane, iki tane ülke şu anda AB'yi ayakta tutamaz. Bunu bilmeleri lazım ama Türkiye gibi samimi ve farklı bir inancı temsil eden ülkenin orada olması onlara güç katardı. Onlar halen bunun farkında değil çünkü AB'nin içerisinde halkı Müslüman olan bir tane ülke yok. Olursa sadece Türkiye olur ama bunu da 54 senedir hazmedemediler" dedi. Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda ise Erdoğan, "Bakın Latin Amerika ülkelerine vize yok ama Türkiye vizeye tabi. 2015'in sonunda vizeler kalkacaktı, 2016'ya ertelediler. 2016'da ne yazık ki halen kalkmadı ve şu anda 2017'deyiz. Dürüst değiller. Bu gerçekleri de görmemiz lazım" dedi.